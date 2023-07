Diablo 4: Wenn ihr die Ultimate Edition habt, könnt ihr Season 1 auch überspringen

Diablo 4 lässt euch die Wahl, wann ihr euren Season Pass nutzen wollt.

Diablo 4 steht derzeit stark in der Kritik. Patch 1.1 brachte die Community wegen zahlreicher unliebsamer Entscheidungen gegen Blizzard auf. Deshalb überlegen viele Spielerinnen und Spieler, die erste Season sausenzulassen und lieber zu warten, bis Änderungen vorgenommen wurden.

Falls ihr euch dazu zählt und bereits einen Battle Pass durch den Erwerb der Digital Deluxe oder Ultimate Edition besitzt, könnt ihr die erste Season einfach überspringen und ihn erst aktivieren, wenn euch die Inhalte und Patch Notes eher zusagen.

Season Pass aktiviert nicht automatisch

Wie Blizzard im Blogpost deutlich erklärt, haben Besitzer des Season Pass die Möglichkeit, ihn zum Start von Season 1 zu aktivieren. Auf der Verkaufsseite von Diablo 4 wird diese Option nicht sofort klar, dort steht nämlich: Der Battle Pass wird mit Season 1 freigeschaltet.

Freigeschaltet bedeutet aber offensichtlich nicht, dass er auch automatisch aktiviert wird. Der Blogpost ist da klarer:

Falls ihr die Digital Deluxe oder die Ultimate Edition von Diablo IV gekauft habt und euren Battle Pass für diese Saison einlösen wollt, begebt euch im Shop zum Saison-Bereich und wählt die Option zur Aktivierung eures Battle Pass.

Damit besteht eben auch die Option, ihn nicht in dieser Season einzulösen, sondern erst in einer zukünftigen. Seid ihr also mit Inhalten oder Design-Änderungen nicht glücklich oder habt momentan aus anderen Gründen keine Lust oder Zeit für Diablo 4, könnt ihr euch den Battle Pass getrost für eine kommende Saison aufheben.

Blizzard bestätigte das übrigens nochmal via Twitter:

Gehört ihr auch zu den Kritikern und seht die neuesten Design-Änderungen skeptisch? Habt ihr vor, zur Season of the Malignant zu spielen? Nutzt ihr euren Battle Pass oder spart ihr ihn für später auf? Was stört euch momentan am meisten an Diablo 4, oder gefällt euch das Spiel einfach nur gut und ihr könnt die Kritik nicht nachvollziehen? Gebt uns einen Einblick und schreibt eure Meinung in die Kommentare!