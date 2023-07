Diablo 4: Spieler besiegen den grausamsten Boss im Spiel mit einem 26 Jahre alten Trick

Ausgerechnet der grausamste Boss von Diablo 4 muss jetzt vor einer Tür zittern.

Vor dem Butcher erzittern Diablo-Spieler schon seit dem ersten Serienteil aus dem Jahr 1997. Der Boss gilt als besonders grausam und machte seither Heerscharen von Dämonenjägern das Leben schwer. Und auch im aktuellen Serienteil Diablo 4 ist der fiese Fleischer natürlich wieder mit an Bord.

Doch jetzt haben Spieler offenbar einen Trick gefunden, wie man dem unbarmherzigen Monster besonders einfach zu Leibe rücken kann, ohne dabei Schaden zu nehmen. Und beste daran: Der Trick ist uralt.

Türe zu, es zieht!

Schon im ersten Diablo gab es die Möglichkeit, den Butcher hinter einer geschlossenen Tür festzusetzen und dann ganz gemütlich auf ihn einzukloppen, bis seine Lebensleiste erschöpft war. Und genau das funktioniert in Diablo 4 nach 26 Jahren offenbar noch immer einwandfrei.

Auf Reddit teilten zahlreiche Nutzer Videos davon, wie sie dem hinter einer geschlossenen Tür gefangenen Boss langsam aber sicher den Garaus machen. Da kann der Butcher noch so grunzen - durch die Tür hinweg hat er keine Chance, Schaden zu verursachen. Der Exploit funktioniert nur in eine Richtung.

»Frischfleisch? Ich nicht«, schreibt einer der Reddit-User da ganz richtig.

Die hier angewandte Methode ist ein gutes Bespiel für sogenanntes Cheasing. Damit werden Taktiken bezeichnet, die zwar nicht unbedingt als Cheaten, also Betrügen, durchgehen, aber auf jeden Fall eine Schwäche in der Spielwelt ausnutzen um Bosse oder Aufgaben auf einfachem Wege zu erledigen.

Wenn ihr wissen wollt, wie Spieler damals mit dem Butcher umgegangen sind, haben wir hier ein Video mit 10 Wegen, den Boss in Diablo 1 zu besiegen verlinkt - darunter ist auch der Exploit mit der Tür. Alternativ könnt ihr euch hier die persönlichen Geschichten unserer Redakteure Micha und Fabiano zu ihren Erlebnissen mit dem blutrünstigen Boss anschauen:

Eure Meinung ist gefragt: Was haltet ihr von solchen Exploits? Würdet ihr sie einsetzen, beispielsweise weil euch der Butcher einen Ticken zu hart ist? Oder empfindet ihr Cheasing als unehrenhafte Methode? Wie sehen allgemein eurer Erfahrungen mit dem Butcher aus? Habt ihr ihn schon mehrmals bezwungen oder noch kein einziges Mal? Schreibt uns all eure Geschichten und Gedanken dazu gerne in die Kommentare.