Wird Diablo 4 jetzt gerettet? Heute startet wichtiger Campfire-Stream, so seid ihr live dabei

Werden die großen Probleme von Diablo 4 bald angegangen? Das erfahren wir heute Abend.

Zum Release von Diablo 4 schien die Hölle noch ein idyllischer Ort voller zufriedener Fans zu sein. Doch spätestens seit dem Release von Patch 1.1 hat sich der Wind gedreht und Blizzard steht in der Kritik. Wenn ihr diese News lest, seid ihr wahrscheinlich sowieso vom Fach, aber um alle abzuholen:

Zahlreiche Gameplay-Änderungen, aber vor allem die anhaltend schlechte Balance von Zauberern und Barbaren treiben viele Fans zur Weißglut. Das führte bereits dazu, dass selbst große Streamer das Handtuch geworfen haben. Gestern erschien mit Patch 1.1.0c ein kleiner Notflicken.

Blizzard spricht heute Abend über die Zukunft

Heute wird's ernst: In einem neuen Campfire Chat spricht das Team über die geplanten großen Änderungen für Diablo 4. Und ihr könnt zuschauen! Wie? Das erfahrt ihr jetzt:

Wann findet der Livestream statt? Am 28. Juli 2023 um 20 Uhr deutscher Zeit.

Am 28. Juli 2023 um 20 Uhr deutscher Zeit. Wo kann ich gucken? Auf YouTube und Twitch.

Einen großen Teil des Streams wird es wohl um Patch 1.1.1 gehen. Das kommende Update soll bereits an einigen wichtigen Stellschrauben drehen, um zukünftige Verbesserungen auf den Weg zu bringen. Werden die Nerfs bei Höllenflut-Events revidiert? Erhalten alle Klassen endlich eine Daseinsberechtigung in Weltboss-Raids? Es wird spannend.

Was wissen wir bereits zu Patch 1.1.1?

Erste Infos zum nächsten Patch gibt es bereits, wenn auch nicht viele. Beachtet jedoch, dass Blizzard solche Änderungen bis zum Release des Updates doch noch kurzfristig modifizieren oder gar streichen kann, noch ist nichts in Stein gemeißelt:

Günstigerer Respec: Das Wechseln eines Builds soll günstiger werden. Für einen Respec sollt ihr in Zukunft 40 Prozent weniger Gold blechen müssen.

Das Wechseln eines Builds soll günstiger werden. Für einen Respec sollt ihr in Zukunft 40 Prozent weniger Gold blechen müssen. Schnelleres Leveln: Für die Stufen 50 bis 100 sollt ihr weniger Erfahrungspunkte benötigen.

Für die Stufen 50 bis 100 sollt ihr weniger Erfahrungspunkte benötigen. Mehr Monster: Zumindest in Höllenfluten und Albtraumdungeons sollen euch mehr Monster entgegenstürmen.

Klassen und Aspekte: Wir haben es weiter oben bereits erwähnt. Ja, Zauberer und Barbaren sollen erneut überarbeitet werden, was auch für ihre Aspekte gilt.

Was erhofft ihr euch von Patch 1.1.1? Welche Problemzonen von Diablo 4 sollte das Team eurer Ansicht nach zuallererst angehen, welche hinten anstellen? Werdet ihr dem Campfire Chat heute Abend live beiwohnen oder habt ihr bereits so sehr den Glauben an Blizzard verloren, dass ihr eure Zeit lieber für etwas anderes investiert? Schreibt uns eure Meinungen gerne in die Kommentare!