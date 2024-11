Diablo 4: Spieler glaubt, gleich drei neue Raids und geheime Gebiete entdeckt zu haben

Spieler spekulieren bereits, wie es mit Diablo 4 in Zukunft weitergehen könnte.

Zwar hat Entwickler Blizzard noch alle Hände mit Patches für Klassen-Balance und Bugfixes in Diablo 4 zu tun, doch bestimmt werden im Hintergrund bereits neue Inhalte vorbereitet. Das vermuten zumindest einige Spieler und die haben auch schon eine teils sehr konkrete Vorstellung davon, was in Zukunft auf euch zukommt.

Diablo 4: Fan-Theorien zu kommenden Inhalten

Reddit-Nutzer PalwaJoko hat gleich drei Vermutungen, was die Zukunft von Diablo 4 so bringen wird. Der Spieler fand Hinweise auf die verlorene Stadt von Ureh, die Nekropole und ein neues Gebiet.

Die verlorene Stadt von Ureh

Im Westen von Hawezar gibt ein kleines Gebiet, das tatsächlich diesen Namen trägt, darüber befindet sich viel freie Fläche auf der Map.

Über der kleinen Übergangszone »Die verlorene Stadt von Ureh« ist viel Platz für eben jene Stadt.

PalwaJoko vermutet, dass dort der Eingang zu Ureh liegen könnte. Diese antike Stadt wollte ein Portal zum Himmel öffnen, wurde aber von Diablo selbst ausgetrickst und war kurz davor, stattdessen eine Passage zur Hölle zu öffnen.

Der Zauber misslang jedoch und die Stadt befindet sich in einer Art Paralleldimension. Vessel of Hatred endet in gewisser Weise mit der »Rückkehr von Akarat«. PalwaJoko vermutet, dass dieser die Kreuzritter aufleben lassen wird, um die Stadt erneut zu betreten und ein Portal zu öffnen.

Dies könnte ein potenzieller neuer Raid, wie die dunkle Zitadelle sein und wird den Engeln die Möglichkeit geben, auch Teil von Diablo 4 zu werden.

Nutzer NG_Tagger bekräftigt diese Vermutung mit der Einführung des neuen Mythic Uniques »Heir of Protection«, das den Schaden gegen Engel und Dämonen steigert.

PalwaJoko selbst ergänzt in einem Kommentar, dass dies die perfekte Möglichkeit wäre, die Kreuzritter oder Paladine als neue Klasse einzuführen.

Die Nekropole

Der Eingang dazu ist ebenfalls schon im Spiel zu sehen, und zwar nach Abschluss des Stützpunktes »die schwärende Finsternis« in Nahantu.

Habt ihr den Stützpunkt abgeschlossen, seht ihr den Eingang zur Nekropole.

In Diablo 3 wurde dieser Ort im Addon von Mathael angegriffen und die dort lebenden Priester von Rathma vernichtet. PalwaJoko vermutet, dass Mephisto auch nach der Nekropole seine Finger ausstrecken wird, da Mathael den Ort nicht ohne Grund erobert haben kann.

Ob sich hier auch ein weiterer Raid oder eine andere Art von Dungeon verbergen könnte, erklärt der Reddit-Nutzer nicht.

Ein komplettes neues Gebiet

Im Osten Nahantus gibt es noch ein großes unbenutztes Gebiet, hinter dem der Spieler eine neue Zone vermutet. Genauer wird er dabei nicht.

Im Hintergrund ist der Schädel einer gigantischen Kreatur zu sehen.

Jedoch ist von einem zerstörten Übergang oder dem Anfang einer Brücke und der Kopf einer großen Kreatur zu sehen, weswegen PalwaJoko glaubt, das neue Gebiet könnte etwas mit Riesen zu tun haben.

Natürlich handelt es sich bei diesen Theorien nur um Vermutungen, zu denen es aktuell keine offizielle Aussage seitens Blizzard gibt. Doch zumindest auf die verlorene Stadt von Ureh deuten einige Hinweise hin. Möglicherweise gibt es Anfang Dezember ein paar neue Infos, dann steht nämlich das Mid-Season-Update an, für das bereits ein Livestream der Entwickler geplant ist.