Diablo 4: Der Spiritborn ist langsam außer Kontrolle - neuer Build schafft über 1 Trillion Schaden

Die Klasse des Spiritborn ist in Diablo 4 aktuell nicht zu stoppen.

Erst vergangene Woche bescherte uns die Spiritborn in Diablo 4 Schadenwerte von mehreren Hundert Billionen, doch auch diese Zahlen sind schon wieder out. Ein neuerer Build kommt spielend über die Grenze von einer Trillion. Das ist übrigens eine 1 mit 18 Nullen.

Ganz wichtig: Im Englischen ist aufgrund der Nutzung einer anderen Skala immer von »Quintillion« die Rede, was im deutschen Sprachgebrauch der Trillion entspricht.

Wie funktioniert der Build?

Grundsätzlich bedient sich der Build auch dem bereits vorgestellten Setup, mit dem 235 Billionen Schaden möglich sind. Dabei wird der legendäre Paragon-Knoten Zäher Schild so gut es geht verstärkt.

Der neue Build setzt jedoch auf einen bisher nicht genutzten Aspekt des Spiritborn namens Grauenwahrsagers Aspekt. Im Englischen heißt dieser Fell Soothsayer’s Aspect. Wenn ihr eine Leibhaftige Fertigkeit (Incarnate) nutzt, werden alle Gegner um euch herum für 5 Sekunden verwundbar.

Sterben diese Gegner, explodieren diese mit 55 Prozent des Schadens, der sie zu Fall brachte, und geben diesen an einen anderen Gegner weiter. Womit wir bei der größten Einschränkung des Builds sind.

Je mehr Feinde, desto besser

Da es vor allem darum geht, möglichst viele Gegner in sich addierenden Explosionen zu töten, funktioniert dieser Build eben nur bei großen Gruppen. Wenn ein Boss also keine weiteren Gegner um sich schart, gibt es auch keinen AoE-Schaden in Trillionen-Höhe.

Ihr könnt euch Diablo-Experten Rob2628 ein komplettes Video zu dem Build anschauen und natürlich findet ihr ihn auch bei d4builds.gg. Via X teilte Rob ein Bild, auf dem die 1 Trillion Schaden zu sehen sind. Er verrät in seinem Video allerdings auch, dass andere wohl schon höhere Werte erreichen konnten.

Auf dem Bild ist die 1.023.131 T zu sehen. Das T steht für die englische Trillion, was im Deutschen die Billion ist. Da das Spiel aber scheinbar nicht in der Lage ist, die über eine Million Trillion als eine Quintillion darzustellen, kommt diese Schreibweise zustande.

Zwar funktioniert dieser Build nur in vollem Ausmaß, wenn es sich um Gegnergruppen handelt, da es sich aber um eine Variation des Quill-Volley-Spiritborn handelt, fehlt es auch bei Bossen kaum an Schaden. Dieser Build zählt so den aktuell mächtigsten Spielweisen in Diablo 4 und stellt alle anderen Klassen in den Schatten.