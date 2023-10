Diablo 4 Twitch Drops: So sichert ihr euch die kostenlosen Goodies für Season 2

In der 2. Season von Diablo 4 soll es blutig zugehen.

Heute startet nicht nur die 2. Season in Diablo 4, sondern auch eine neue Runde der Twitch Drops. Dabei könnt ihr einem teilnehmenden Streamer eurer Wahl zuschauen, um so an kostenlose Gegenstände in Rollenspiel zu gelangen.

Die Kampagne erstreckt sich über insgesamt vier Wochen und bietet als Belohnungen in Summe vier kosmetische Gegenstände.

Diese Goodies könnt ihr bekommen

Pro Woche könnt ihr jeweils einen Waffen-Skin erhalten, der von einer oder mehreren Klassen ausgerüstet werden kann. Dabei handelt es sich um diese vier Gegenstände:

Oreichalkosklinge (Klassen: Totenbeschwörer, Jäger und Zauberer)

(Klassen: Totenbeschwörer, Jäger und Zauberer) Oreichalkosschläger (Klassen: Barbar und Druide)

(Klassen: Barbar und Druide) Oreichalkosgroßschwer t (Klassen: Barbar und Totenbeschwörer)

t (Klassen: Barbar und Totenbeschwörer) Oreichalkoskampfstab (Klasse: Druide)

Diablo 4 Twitch Drops Season 2 ansehen

So kommt ihr an die Twitch Drops

Zunächst müsst ihr drei Bedingungen erfüllen: Ihr braucht einen Battle.net-Account, müsst in Besitz von Diablo 4 sein und auch einen Twitch-Account haben. Dann müsst ihr folgende Schritte befolgen, um die Belohnungen zu erhalten:

Verknüpft euren Battle.net- mit eurem Twitch-Account: Loggt euch online über diesen Link ins Battle.net ein und klickt auf den Verbindungslink zu Twitch. Folgt dort den Anweisungen, um beide Accounts miteinander zu verknüpfen.

Loggt euch online über diesen Link ins Battle.net ein und klickt auf den Verbindungslink zu Twitch. Folgt dort den Anweisungen, um beide Accounts miteinander zu verknüpfen. Schaut Streamern mit aktivierten Twitch Drops zu: Sucht euch einen Streamer aus, der auf Twitch die Drops aktiviert hat und schaut diesem für den angegebenen Zeitraum zu. Ihr könnt den Kanal auch wechseln, ohne euren Fortschritt zu verlieren.

Sucht euch einen Streamer aus, der auf Twitch die Drops aktiviert hat und schaut diesem für den angegebenen Zeitraum zu. Ihr könnt den Kanal auch wechseln, ohne euren Fortschritt zu verlieren. Holt die Belohnungen im Inventar ab: Geht auf Twitch über den Menüpunkt »Drops & Belohnungen« in euer Inventar und holt euch dort die freigeschalteten Gegenstände ab.

Falls ihr heute Abend direkt loslegen wollt, Maurice Weber startet heute Abend ab 18:00 Uhr auf seinem Twitch-Kanal gemeinsam mit euch in die Season und morgen ab 12:00 Uhr geht es bereits munter weiter.

Auf der gamescom konnten wir dieses Jahr mit den Entwicklern über die Zukunft von Diablo 4 sprechen:

31:44 Wo möchte Blizzard mit Diablo 4 hin? - Interview zu Season 2 & mehr

Exakte Zeiten für die Drops

Ihr müsst für jeden der vier Skins insgesamt vier Stunden einem Diablo-4-Stream zuschauen. Das sind die Termine für die vier Drops:

Oreichalkosklinge : 17. Oktober, 19:00 Uhr bis 24. Oktober, 21:00 Uhr

: 17. Oktober, 19:00 Uhr bis 24. Oktober, 21:00 Uhr Oreichalkosschläger: 24. Oktober, 21:00 Uhr bis 31. Oktober, 20:00 Uhr

24. Oktober, 21:00 Uhr bis 31. Oktober, 20:00 Uhr Oreichalkosgroßschwert: 31. Oktober, 20:00 Uhr bis 6. November, 21:00 Uhr

31. Oktober, 20:00 Uhr bis 6. November, 21:00 Uhr Oreichalkoskampfstab: 6. November, 21:00 Uhr bis 13. November, 21:00 Uhr

Achtung! Beachtet, dass die Belohnungen verfallen, wenn ihr nicht innerhalb von sieben Tagen nach dem Abholen aus dem Inventar, einen Battle.net-Account mit eurem Twitch-Account verknüpft.

Was haltet ihr von den Twitch Drops zur 2. Season von Diablo 4? Werdet ihr euch über die kommenden vier Wochen einen der Streams anschauen, um die Belohnungen zu verdienen oder interessiert ihr euch nicht für kosmetische Gegenstände? Was haltet ihr allgemein von den Twitch Drops? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.