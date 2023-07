Diablo 4: Zauberin tötet härtesten Boss, indem sie beim Kämpfen die Ausrüstung wechselt

Als Zauberer hat man aktuell ein hartes Leben in Diablo 4, da müssen auch mal unkonventionelle Methoden her.

Gerade schwierige Bosse können einen in Diablo 4 ganz schon fordern. Nicht nur, weil sie mächtig reinhauen und viel einstecken. Oft solltet ihr auch ihren Attacken ausweichen. Das kann ab und zu ganz schön hektisch werden.

Ein besonderer Build der Zauberin macht das ganze aber noch hektischer! Hier reicht es nämlich nicht, einfach nur viel Schaden auszuteilen. Damit Gegner wie Uber Lilith überhaupt erst in die Knie gehen, muss die Zauberin mitten im Kampf das Inventar aufrufen und die Ausrüstung austauschen.

Wie das ganze in der Praxis aussieht, zeigt ein Video:

Was passiert hier?

Was macht die Zauberin da genau? Bei dem Build handelt es sich um den Endgame Blizzard-Build von Northwar, den ihr auch selbst auf Maxroll nachschlagen könnt. Hier wird bis ins kleinste Detail beschrieben, wie der Build funktioniert und auch der Item-Wechsel wird hier zumindest beim Kampf gegen Uber Lilith nahegelegt. Davor solltet ihr auch ohne solche Sperenzien gut auskommen.

Im Kern dreht sich bei diesem Build alles um die Kernfähigkeit Blizzard und den legendären Glacial Aspekt. Letzterer sorgt dafür, dass euer Blizzard gelegentlich Eisdornen aus dem Boden wachsen lässt, die eingefrorenen Gegnern noch mehr Schaden zufügen.

Der meiste Schaden entsteht dank einiger weiterer Aspekte, sobald Gegner betäubt oder eingefroren sind. Deshalb wird die Ausrüstung angepasst. Am Anfang soll über Smiting Lilith schnell zum Taumeln gebracht werden, danach wird Control genutzt, um den Schaden in die Stratosphäre zu schießen. Deshalb wechselt bei diesem Build kurz bevor Lilith in die Knie geht die Ausrüstung.

Was ist eure Meinung zu diesem Build? Kanntet ihr die Strategie bereits oder kommt es euch absurd vor, mitten im Kampf die Ausrüstung zu wechseln? Auf Reddit gibt es viele Fans, die hoffen, dass Blizzard solche Strategien ausschaltet. Auf der anderen Seite, sorgt das natürlich für ein paar kreative Build-Möglichkeiten. Schreibt uns eure Gedanken dazu in die Kommentare!