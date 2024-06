Diablo 4: Glückspilz findet eins der seltensten Items des gesamten Spiels - zwei Mal

Eines der Uber-Uniques zu finden, ist an sich schon eine Besonderheit, aber gleich zwei Mal dasselbe?

Seid ihr in Diablo 4 erst einmal im Endgame angekommen, geht die Jagd nach immer besseren Items erst richtig los. Jetzt arbeitet ihr nämlich daran, weiter an eurem Build zu feilen und die perfekten Waffen und Ausrüstungsstücke dafür zu ergattern.

Dafür braucht es neben einer Menge Ausdauer auch eine gewisse Portion Glück, da die besten Gegenstände oft auch die seltensten sind. Besonders viel Dusel hatte jetzt aber ein Spieler, der seinen Fund auf Reddit präsentiert.

Unglaubliche Glückssträhne

Einzigartige Waffen und Rüstungen sind ohnehin schon extrem seltene Gegenstände in Diablo 4. Allerdings gehören dazu auch noch die sogenannten Uber Uniques , die als die seltensten und oft auch stärksten Items einer Klasse gelten. Viele Spielerinnen und Spieler bekommen sie niemals zu Gesicht oder müssen erst zahlreiche Bosse farmen, um einen solchen Gegenstand zu finden.

Und von diesen hat der Reddit-Nutzer dsharoni eines jetzt sogar doppelt gefunden. Genauer gesagt geht es um die begehrte Harlekinskrone, die er jetzt sogar als Version mit vier größeren Affixen besitzt:

Die Harlekinskrone wird von manchen Fans als der stärkste Gegenstand im ganzen Spiel angesehen, da sie einige mächtige Vorteile bietet.

Neben ihren ohnehin schon großartigen Werten wie zusätzlichem maximalen Leben, schnellere Ressourcengenerierung und Cooldown-Reduzierung hat sie zwei weitere Stärken: Ihr bekommt 20 Prozent Schadensreduktion und vier zusätzliche Ränge auf alle eure Fähigkeiten. Damit ist die Krone für wirklich jeden Build eine extrem wertvolle Ergänzung.

Ich freue mich für dich

Andere Spielerinnen und Spieler können das Glück von dsharoni kaum fassen. Unter seinem Post wimmelt es von Kommentaren, die scherzhaft ihren Neid ausdrücken:

Glückwunsch, das ganze Subreddit hasst dich jetzt. 1HashPerSecond

Ich freue mich für dich 🤬 Such_Performance229

Sende Hass 🥳🌈🥰🤗 jabirttok

Was der glückliche Finder mit dem doppelten Item nun anstellt, ist fraglich. Einige Kommentare schlagen aus Spaß vor, das Item doch zu zerlegen, um es als Transmog freizuschalten. Weitergeben kann dsharoni die Krone allerdings nicht, denn einzigartige Gegenstände sind an den jeweiligen Charakter gebunden.

Eure Ausrüstung ist natürlich längst nicht alles, wenn ihr in schweren Bosskämpfen oder Albtraum-Dungeons bestehen wollt. Wir erklären euch deshalb auch die besten aktuellen Builds für jede Klasse in unserem großen Guide.

Habt ihr in Diablo 4 oder den Vorgängern schon einmal ähnliches Glück gehabt und ein besonders seltenes Item ergattert? Oder geht ihr immer noch auf Bossjagd und hofft auf einen so großartigen Drop? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!