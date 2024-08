Diablo 4: Großes Update 1.5.0 im Detail mit den kompletten Patch Notes für Season 5

Hunderte Änderungen erwarten euch in Patch 1.5.0 für Diablo 4.

Am 6. August 2024 wird Blizzard nicht nur Season 5 für Diablo 4 veröffentlichen, sondern auch den nächsten großen Patch mit der Versionsnummer 1.5.0. Mit diesem Update kommen nicht nur der neue Höllenhorden-Modus und verbesserte Beute, sondern auch zahlreiche Anpassungen an Fähigkeiten und Fehlerbehebungen. Hier sind die wichtigsten Neuerungen, die ihr kennen müsst.

Die wichtigsten Änderungen in Patch 1.5.0 für Diablo 4

Änderungen an Unique Items

In Season 4 wurden legendäre Gegenstände überarbeitet und somit oft mächtiger als Uniques, die eigentlich die seltensten und besten Items in Diablo 4 sein sollen. Deren einzigartigen Effekte wurden jetzt überarbeitet, womit sie in Patch 1.5.0 wieder deutlich attraktiver sein sollen.

Beispielsweise wurden Gohrs Vernichtende Greifer angepasst, sodass die Explosionsgröße jetzt von der Größe des Wirbelwinds beeinflusst wird.

Außerdem gibt es komplett neue einzigartige Gegenstände:

Druide:

Mjölnischer Ryng: Ein einzigartiger Ring, der während Kataklysmus unbegrenzte Geisteskraft und erhöhten Schaden gewährt.

Totenbeschwörer:

Pfad von Trag'Oul: Einzigartige Stiefel, die Knochengefängnis verstärken und maximale Essenz bei Treffern erhöhen.

Jäger:

Schleier aus Khanduras: Einzigartiger Brustschutz, der Immunität bei Dunklem Schleier gewährt und Entrinnen verstärkt.

Zauberer:

Axiale Verbindung: Einzigartiger Beinschutz, der Kettenblitz modifiziert, damit er Feinden Mana entzieht.

9:25 Diablo 4: Das erwartet euch in Season 5

Benutzeroberfläche / User Interface

Euch erwarten einige kleine Quality-of-Life-Verbesserungen bezüglich der Benutzeroberfläche

Kampftext: Verbesserte Lesbarkeit und Konsistenz des schwebenden Kampftextes.

Verbesserte Lesbarkeit und Konsistenz des schwebenden Kampftextes. Werte-Fenster: Verbesserungen bei der Anzeige und Navigation von Werten.

Verbesserungen bei der Anzeige und Navigation von Werten. Legendäre Aspekte: Möglichkeit, Aspekte als Favoriten zu markieren und zu filtern.

Möglichkeit, Aspekte als Favoriten zu markieren und zu filtern. Einstellungen: Neue Optionen zur Anpassung der Gesundheits- und Ressourcenbalken über dem Charakter.

Auch an allen fünf Klassen hat Blizzard gearbeitet, die wichtigsten Änderungen fassen wir für euch kurz zusammen:

Barbar: Der Barbar erhielt diverse Fehlerbehebungen bei Fähigkeiten wie Doppelschwung, Verwundbarkeit aufdecken und Wirbelwind.

Druide: Beim Druiden wurden Fehler bei der Giftranke behoben und Anpassungen an passiven Fähigkeiten vorgenommen.

Totenbeschwörer: Korrekturen bei Fähigkeiten wie Aspekt der berstenden Knochen und dem neuen Unique Item Pfad von Trag’Oul, das auf dem öffentlichen Testserver für Probleme sorgte.

Jäger: Der Jäger erhielt zahlreiche Bugfixes, unter anderem bei Blendgranate, Klingensturm und Dunkler Schleier.

Zauberer: Beim Zauberer wurden Korrekturen bei Blitzspeer, Kettenblitz und Flammenschildverzauberung vorgenommen, um sicherzustellen, dass die Fähigkeiten wie beabsichtigt wirken und keine Balanceprobleme verursachen.

Die vollständigen Patch Notes zu Update 1.5.0 von Diablo 4 findet ihr auf der zweiten Seiten dieses Artikels. Aber bevor ihr euch die riesige Menge an kleinen und großen Änderungen anschaut, lasst uns doch noch unten im Kommentarbereich wissen, was für euch die spannendsten Neuerungen in Season 5 sind.