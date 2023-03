Diablo 4 vs. Diablo 3 im direkten Vergleich: Welche Grafik findet ihr schöner?

Welcher Grafikstil gefällt euch besser: das bunte Diablo 3 oder das dunklere Diablo 4?

Diablo 4 hat seine Closed Beta beendet, die Open Beta steht bereits vor der Tür. Genau der richtige Zeitpunkt also, um in den Tagen dazwischen gepflegt über persönlichen Geschmack zu streiten!

Viele Diablo-Fans vergleichen gerade Diablo 4 und Diablo 3, weil sich die Action-Rollenspiele in ihrem Grafikstil doch ziemlich deutlich unterscheiden. Wir liefern euch ein paar Gegenüberstellungen und wollen dann unten via Umfrage wissen, welcher Teil bei euch gewinnt.

Bunt vs. düster

Wie viel knalliger die Farben in Diablo 3 waren, sieht man wunderbar in diesem direkten Vergleich von Reddit-User Helsinh. Eine Zauberin aus dem Vorgänger steht ihrem Ebenbild aus dem neuen Teil gegenüber, sogar mit fast gleichem Outfit:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Natürlich ist die Grafik von Diablo 4 moderner, das Spiel ist ja auch brandneu. Aber mal abgesehen davon zeigen sich auch stilistisch deutliche Abweichungen. Sämtliche Farben sind im D3-Bild stärker, die Kontraste höher. Die D4-Variante dagegen ist viel gedeckter, die Farben wirken natürlicher.

Aber nicht nur die Charaktere, sondern auch die Menüs und Ingame-Umgebungen unterscheiden sich deutlich voneinander. Diablo 4 ist wieder näher am schmutzig-düsteren Look des zweiten Teils, was viele Fans in den sozialen Medien begrüßen. Aber es gibt auch immer wieder Stimmen, die den farbenfroheren Stil von Diablo 3 bevorzugen, der mehr nach klassischer Fantasy à la WoW aussieht.

Falls ihr eure Erinnerung auffrischen wollt, ehe ihr in unserer Umfrage abstimmt, dann klickt euch einfach durch unsere Screenshot-Galerien - erst Diablo 3, dann Diablo 4.

Diablo 3 - Screenshots

Diablo 4 - Screenshots

Jetzt seid ihr gefragt!

Wie schon angekündigt, hier unsere Umfrage: Gefällt euch Diablo 3 oder Diablo 4 optisch besser?

Schreibt uns auch gerne in die Kommentare, woran es liegt: Ist es der eine oder andere Stil, der euch mehr zusagt? Oder liegt es ganz einfach daran, dass Beleuchtung, Details und so weiter in Diablo 4 einfach viel moderner sind? Wir freuen uns drauf, eure Meinung zu lesen. Vielleicht verrät ja auch das ein oder andere Redaktionsmitglied seine Ansicht.