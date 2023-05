Diablo 4: Wann kommt unser Test?

Diablo 4 ist fast da und bei GameStar lest ihr rechtzeitig zum Release einen Test. Aber es gibt ein paar Einschränkungen.

Diablo 4 zu testen, war für GameStar ein gewaltiges Unterfangen. Doch jetzt ist es geschafft: Wir schließen gerade die letzten Vorbereitungen für einen der größten Tests des Jahres zu einem der wichtigsten PC-Spiele 2023 ab.

Wann ihr den Test und unsere Meinung zu lesen bekommt, können wir euch jetzt schon sagen. Doch wenn ihr gleichzeitig wissen wollt, wann die finale Wertung für Diablo 4 erscheint ... nun, das ist komplizierter.

Diablo 4: Unsere GameStar-Charaktere sind der Gipfel der Kreativität ansehen

Diablo 4 im Test: Wann kommt er, worauf basiert er?

Im Rahmen einer zehntägigen Review-Phase zu Diablo 4 konnten wir und Journalisten aus aller Welt bereits drei Wochen vor Release auf die Server und die Vollversion testen. Mehr als genug Zeit also, um das Action-Rollenspiel bis zum von Entwickler Blizzard Entertainment festgelegten Embargo-Termin mehrfach durchzuspielen. Hier die Fakten:

Unser Test erscheint am 30. Mai 2023 um 18:00 Uhr mit mehreren Fazits aus der GameStar-Redaktion. Haupttester ist Peter Bathge.

mit mehreren Fazits aus der GameStar-Redaktion. Haupttester ist Peter Bathge. Gleichzeitig veröffentlicht Video-Redakteurin Ann-Kathrin Kuhls ein erstes Video mit Eindrücken und einer Einordnung des Spiels.

mit Eindrücken und einer Einordnung des Spiels. Es gab keine inhaltlichen Vorgaben zum Test außer der Bitte von Blizzard, bis zum 2. Juni in den Texten und Videos keine Story-Inhalte von jenseits Akt 1 zu besprechen.

zum Test außer der Bitte von Blizzard, bis zum 2. Juni in den Texten und Videos keine Story-Inhalte von jenseits Akt 1 zu besprechen. Am 2. Juni 2023 um 21:00 Uhr erscheint unser fertiges Testvideo.

Was ist mit der Wertung?

Obwohl wir in den vergangenen zwei Wochen viel Zeit mit der Vollversion von Diablo 4 verbracht haben, wird das kein normaler Test. Denn Diablo 4 ist ein Always-Online-Spiel, für das ihr eine permanente Internetverbindung benötigt.

Der Vorgänger hatte zum Launch mit enormen technischen Schwierigkeiten zu kämpfen, die erste Beta von Teil 4 stellte neue Warteschlangen-Rekorde auf. Es wäre unserer Ansicht nach daher unverantwortlich, vor Release eine finale Wertung abzugeben, ohne den Launch-Zustand mit einzubeziehen. Außerdem will das umfangreiche Endgame abschließend bewertet werden.

59:06 Talk vor Release mit Jessirocks: Diablo 4 spaltet die Massen

Wir haben uns daher entschieden, im Test am 30. Mai erstmal nur einen vorläufigen Wertungskasten einzubauen. Zwar vergeben wir eine Wertungsprognose, die ausdrücken soll, wie stark wir Diablo 4 im Idealfall einschätzen - aber wir lassen uns gleichzeitig Raum für Abwertungen, etwa mit Blick auf mögliche Pay2Win-Inhalte im Spiel.

Die finale Wertung liefern wir nach, sobald wir ausreichend Zeit mit Endgame, Launch-Fassung und Ingame-Shop sowie Battle Pass verbracht haben. Diablo 4 erscheint am 6. Juni 2023, der Early Access für Vorbesteller geht am 2. Juni um 1:00 Uhr nachts los.

Was sind eure Prognosen für die GameStar-Wertung zu Diablo 4? Habt ihr vielleicht Fragen an unsere Tester? Schreibt es uns in die Kommentare!