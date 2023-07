Diablo 4: Was sagt ihr zum neuen Patch 1.1?

Derzeit gibt es in Diablo-Fankreisen kein heißeres Thema als den großen Patch 1.1. Der hat Diablo 4 nämlich nicht nur fit für Season 1 gemacht, sondern auch unzählige Änderungen ins Spiel implementiert, die größtenteils auf Ablehnung und zornige Reaktionen in sozialen Netzwerken stoßen.

Aber was denkt ihr über Patch 1.1?

Bei solch kontrovers diskutierten Themen könnt ihr euch natürlich darauf verlassen, dass wir euch ganz gesondert noch einmal zu Wort kommen lassen möchten. In unserer Community tummeln sich so viele Diablo-4-Fans, dass wir es kaum erwarten können, ein wahrscheinlich sehr breit gefächertes Stimmungsbild zu erhalten.

Wie gehabt gliedern wir unsere Meinungsumfrage in zwei Teile. Um warm zu werden, lasst ihr zunächst einmal hier euer Stimmchen da:

Wie geht's weiter mit Diablo 4?

Wie geht's weiter mit Diablo 4?

Wie eingangs bereits erwähnt, sind mit Patch 1.1 die Weichen für Season 1 gestellt worden. Die startet am 20. Juli 2023 und hat jede Menge für Fans zu bieten. Bis es soweit ist, könnt ihr euch sogar schon jetzt optimal auf Season 1 vorbereiten. Wie genau, das erklärt euch unser Anti-Höllenfürst Fabiano Der Schnetzler Uslenghi höchstpersönlich:

