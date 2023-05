Diablo 4: Blizzard enthüllt endlich auch den letzten Weltboss

Ashava kennt ihr schon, Blizzard stellt euch per Tweet ihre Gefährten im Ungemach vor.

Kennt ihr schon diejenigen, die euch bald in Diablo 4s Open World so richtig vermöbeln werden? Blizzard stellt euch in einem Tweet eure euch demnächst plagenden Alpträume vor: die Weltbosse. Hier bekommen wir auch erstmal einen guten Blick auf den dritten, offiziell noch komplett unbekannten Boss.

Die drei wahren großen Übel von Sanktuario

Drei Weltbosse sind bekannt, wir stellen sie euch einmal vor, soweit Wissen über sie aus den düsteren Archiven des Bösen zu uns gedrungen ist.

Wandering Death

Der bisher noch rätselhafteste Schrecken wurde nun das erste Mal offiziell enthüllt und trägt knöcherne Schulterplatten zur Schau. Das gewaltige Skelett zeigt stolz, welch düstere Magie ihm sein untotes Leben geschenkt hat. Der laut Leaks übermittelte Name lautet entsprechend Wandering Death.

Vor seiner Transformation zum Wiedergänger scheint dieser Boss allerdings nicht menschlich gewesen zu sein, denn sein Kopf weist eine Art Doppel-Kamm zu beiden Schädelseiten auf. Wir können gespannt sein, welch hinterhältigen Attacken er bereithält, um uns allen ab kommender Woche das Heroen-Dasein schwerzumachen.

Ashava

Die werte Monsterdame des Trios kennt ihr schon: Ashava. Sie ist zumeist schlecht gelaunt, wenn sie aufsteht, um sich die schuppigen, mit Klauen und Klingen versehenen Extremitäten zu vertreten.

Sie begegnete bereits einigen von euch und uns während der verschiedenen Beta-Wochenenden. Mit weit ausladenden Schwüngen vermag sie ihre mächtigen Knochenklingen einzusetzen, um gleich ganze Gruppen an Barbaren, Zauberern und Co in zwei zu teilen.

Avarice

Abschließend trottet ein wahrer Koloss durchs Spiel, der laut geleakter Informationen wohl auf den Namen Avarice hört. Mit zwei Hörnern anstatt Augen, einem güldenen zahn-bewehrten Maul und wuchtigen Waffen will er euch zermalmen. Entstellt und doch brandgefährlich ist er, denn auch wenn anstelle seines linken Armes nur ein blutiger Stumpf aus seiner Schulter ragt, weiß er auch hiermit auszuteilen.

Ein bösartiger Hölllen-Quartiermeister hat eine Kette darum geschlungen. An ihr zerrt ein schwerer Kubus am wunden Fleisch des riesenhaften Schatzgoblins. Er vermag diese simpel anmutende, doch äußerst effektive Waffe markerschütternd auf euren Schädel krachen zu lassen.

Diese dicke Klopps war einer der ersten Weltbosse, die wir zu sehen bekamen.

Vorfreude der Community

Die Spielerschaft zeigt sich unter dem Blizzard-Tweet mehr als bereit:

Justin Kelly: Schnallt euch an, werte Damen und Herren. Wir werden in der absehbaren Zukunft Dämonen schlachten.

HydrationMonitor: Kann es gar nicht abwarten, sie alle zu legen.

Hammer: Der mit dem großen Hammer ist ohne Zweifel der Vater des Butchers.

Anmerkung der GameStar: Nein, ist er nicht, aber die Vorstellung eines riesenhaften Butchers, der wirklich unberechenbar durch die offene Welt stampft, um sich frisches Fleisch zu suchen, ist ohne Zweifel angsterregend. Ansonsten ist das Auftauchen der Weltbosse ja vorhersehbar.

Ookami Doggodino: Die Designs sind wundervoll. Ich liebe Diablo 4s Art-Direction einfach.

Obendrein findet ihr unter dem Post etliche Gifs, mit denen die angehenden Diablo-Heroen ihre Bereitschaft ausdrücken.

Und wer weiß: Vielleicht treiben ja irgendwann noch mehr Freunde von Ashava ihr Unwesen in den Wüsten, Steppen und Wäldern der Welt von Diablo 4. Genug Potenzial bietet das Kabinett an Monstren sicher für noch mehr widerwärtige Ausgeburten der Hölle, die ihre kleinen Artverwandten haushoch überragen.

Und? Fürchtet ihr euch schon? Oder schärft ihr in freudiger Erwartung bereits eure Äxte, Schwerter und poliert die Hämmer und Zauberstäbe? Habt ihr Ashava in der Beta besiegt oder hat sie euch gezeigt, wo eure Skill/Gear-Grenzen als angehender Diablo-Held verlaufen? Welchen der drei Bosse findet ihr vom Design her am monströsesten? Schreibt uns eure Meinung und Gedanken gerne in die Kommentare!