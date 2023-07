Diablo 4: Zauberer gelten als schwächste Klasse, doch ein Season-Gegenstand reißt gerade viel raus

Ist die Klasse der Zauberer nun etwa doch stärker als derzeit allgemeinhin empfunden? Ein Reddit-Nutzer will den Beweis dafür antreten.

Es sind große Worte, die der Reddit-User wunthr wählt, um seinen Season 1 Sorcerer-Build zu promoten: Die Klasse sei in keinster Weise tot, denn der Glacial-Sorc könnte gar der stärkste Build im Spiel sein.

Dies widerspricht quasi allem, was derzeit in der Community als einhellig beschlossen gilt und auch unser Diablo 4-Experte André vertritt in seiner Kolumne eine eindeutige Meinung, nach der Zauberer und der weibliche Gegenpart keinesfalls zu den Gewinnern des jüngsten Balancing-Updates gehören.

Doch wie kommt der Reddit-User dann zu dieser Einschätzung, die er mit folgendem Youtube-Video eines Runs durch einen Stufe 100 Nightmare-Dungeon zu untermauern versucht?

Experteneinschätzung: Hat der User da etwas entdeckt?

Kurzum: Nein. Laut GameStar-Autor André Baumgartner, der federführend auch am GameStar Sonderheft mitwerkelt, ist der Zauberer schlicht schwach: Im Gesamtvergleich liegen Zauberer etwa 600 bis 1000 Prozent hinter dem Powerlevel der stärksten Klassen.

Warum erscheint der Glacial-Sorc dann doch so stark? Aus dreierlei Gründen erscheint der Build und indirekt so auch die Klasse unverhältnismäßig mächtig.

Es gibt keinen direkten Vergleich zu einem wirklich starken Build in dem Video

Albtraumdungeons wurden vor ein paar Tagen vereinfacht. Das ehemals wohl für 99 Prozent der Spieler unerreichbare Schwierigkeitslevel 100 ist jetzt laut André auf dem Niveau von ehemals Level 70.

Der Großteil des Schadens des Zauberers kommt von dem Barbier-Herz - eine saisonale Mechanik. Das Herz hat er in eines seiner Schmuckteile eingesetzt. Es ist für alle Klassen verwendbar, wird von allen Klassen aktuell benutzt und führt all ihren Schaden ad absurdum.

Dies ist der Gegenstand, der in der ersten Season von Diablo 4 aktuell dafür sorgt, dass sich selbst schwache Builds ungewohnt stark anfühlen.

Erzählt der User also Quatsch?

Nein, es ist letztlich eine Frage der Perspektive. Jeder Build kann bis zu einem bestimmten Punkt und in der richtigen Umgebung viel Spaß machen und rasch durch Content schreiten. Nur überschätzt der Reddit-Nutzer nach aktuellem Stand des Metas das Potenzial des Builds. Aber wer nicht den Anspruch hat, im Levelbereich jenseits der 70 Endgame-Content anzugehen, der fährt quasi mit jeder der gängigen Skillungen gut.

Erst dann offenbaren sich die eklatanten Defizite, die Zauberer im Gegensatz zu anderen Klassen ertragen müssen. Etwa, dass sie in ihrem Pragonbrett kaum Möglichkeiten haben, ihre Rüstung zu steigern, und deswegen so leicht umknicken wie Streichhölzer. Oder dass sie beim Bekämpfen von Gegnern zwangsläufig auf Kontrolleffekte angewiesen sind, was die Build-Vielfalt stark einschränkt. Oder dass sie mit Patch 1.1 den mit Abstand schwächsten Einzigartigen Gegenstand (den Oculus) und Aspekt (Sengender Schutz) erhalten haben.

58:04 Über 500 Stunden Endgame: ER kennt Diablo 4 besser als Blizzard

Was denkt ihr zum Zauberer? Ist die Klasse zu schwach? Wenn ja, was sollte eurer Meinung nach vor allem gestärkt werden? Oder bereitet euch eine ganz andere Klasse vielleicht Sorgen? Welche sollte auf alle Fälle mit dem nächsten großen Patch gebufft oder sogar grundlegender überarbeitet werden? Schreibt uns eure Gedanken zu diesem doch kontroversen Thema gerne in die Kommentare!