Mit welcher Klasse werdet ihr Diablo 4 starten?

Bald ist es endlich so weit: Diablo 4 steht direkt vor der Tür. Schon nächste Woche werden sich die ersten von euch in das Gemetzel stürzen und den Dämonen die Hölle heiß machen.

Für genau diesen Höllensport stellt das Action-Rollenspiel euch eine Menge an Werkzeugen zur Verfügung, zu denen in erster Linie natürlich die 5 Klassen gehören. Um die gab es in den vergangenen Betas schon eine ganze Menge Diskussion. Vor allem der Druide bereitet Blizzard noch Kopfschmerzen, wie sie uns in einem Interview verraten.

Welche Klasse zu euch passen könnte, findet ihr übrigens in unserem Quiz heraus:

Leider sind wir Menschen mit dem genetischen Nachteil geboren, dass wir nicht mehrere Klassen gleichzeitig spielen können. Wir müssen zum Start also die schwere Entscheidung treffen, welche Klasse wir als Erstes spielen werden. Dazu haben wir euch oben eine Umfrage eingebettet.

Zur Auswahl stehen Diablo-Klassiker, die viele von euch schon aus den alten Spielen kennen werden:

Zauberin, die mit ihrer Elementar-Magie die Gegner wegfegt

Barbar, der im Nahkampf austeilt

Totenbeschwörer, der mit seiner Armee alles überrennt

Druide, der im Kampf die Macht der Natur einsetzen kann

Jägerin, zu deren Arsenal Gifte und Fallen gehören

Verratet uns in den Kommentaren, für welche Klasse ihr euch entschieden habt, und nennt auch gerne die Gründe dafür. Wie haben die Beta-Tests eure Meinung zu den Klassen beeinflusst? Erzählt es uns!

Wann ist eigentlich der Start?

Die Besitzer der Digital Deluxe-Version von Diablo 4 werden in der Nacht auf den 2. Juni loslegen können. Die Server werden voraussichtlich um 1:00 Uhr nach deutscher Sommerzeit online gehen.

Das Release-Datum des Action-RPGs liegt auf dem 6. Juni. Wer also kein Early Access hat, muss sich noch einige Tage länger gedulden. Auch hier werden die Server ab 1:00 Uhr nachts verfügbar.

Wann der Preload startet ist noch nicht bekannt, aber wir werden euch dazu auf dem Laufenden halten. Behaltet dafür einfach unseren Artikel mit allen Infos zum Launch im Auge und ihr werdet nichts verpassen.

Natürlich findet ihr aber auch auf GameStar.de schon vor, während und nach dem Release jede Menge weiterer Infos zu der großen Höllenparty. Für den Moment heißt es aber erstmal Vorfreude im Zaum halten, bei der Umfrage oben mitmachen und uns in den Kommentaren mitteilen, warum ihr genau mit dieser Klasse durchstartet. Wir freuen uns auf eure Antworten!