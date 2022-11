Diablo: Ex-Entwickler behauptet, dass Immortal auf Druck von Activision entstand

Der ehemalige Blizzard-Mitarbeiter und Lead Designer von Diablo 3, Jay Wilson, nahm noch nie gerne ein Blatt vor den Mund. Während der Portland Retro Gaming Expo sprach er nun mit zwei weiteren Ex-Blizzard-Mitarbeitern über ihre Zeit beim Studio – und verlor dabei kein gutes Wort über Activision.

Besonders die unterschiedlichen Vorstellungen eines Geschäftsmodells kommentierte Wilson und machte dabei Activision für das stark kritisierte Free2Play-Spiel Diablo Immortal verantwortlich. Wilson verließ die Firma 2016, also viele Jahre vor dem Release von Immortal.

Sie wollten unbedingt ein Free2Play-Diablo

Der Anstoß des Themas war die Frage, wie stark der Einfluss von Activision auf die Geschäftsmodelle bei Blizzard war. Jay Wilson antwortete wie folgt:

Der Einfluss von Activision auf Blizzard war wie ein Frosch in einem Topf mit kochendem Wasser. Am Anfang fühlte es sich nach nichts an. Aber später hatten die Produkte, die neuer waren und Geld einbrachten, einen enormen Produktions-Druck. [...] Diablo III war ein sehr solides Premium-Box-Modell und nicht so stark betroffen, aber viele der Gespräche über Immortal, bevor ich ging, kamen von Activision Blizzard. Sie wollten unbedingt ein Free-to-Play-Diablo und ich nicht - zugegeben, da war ich schon weg von Diablo.

Ihr könnt euch das Interview auch in folgendem Video selbst anschauen, die Activision-Frage beginnt bei Minute 44:12:

Der Lead Designer von Diablo 3 sieht auch den Weggang einiger Entwickler als eine Folge der umstrittenen Geschäftsmodelle:

Activision hatte einen großen Einfluss auf die Business-Modelle. Meiner Meinung nach haben viele hochrangige Blizzard-Mitarbeiter die Firma verlassen, weil sie die Activision-Business-Modelle zu sehr frustriert haben. Ich denke auch, dass diese Business-Modelle die Spiele nicht besser gemacht haben.

Wilson geht sogar noch einen Schritt weiter und impliziert, dass Activisions Geschäftsmodell unangemessen gegenüber Spielern war:

Wir wollten immer 'die Guten' sein, wir wollten also immer das tun, was für unsere Spieler richtig wäre. [...] Wir wollten also den Spielern den Preis für ein Spiel berechnen, von dem wir dachten, dass er angemessen ist. Und das kam in direktem Widerspruch [mit Activision].

Auktionshaus in Diablo 3 sollte gar nicht profitabel sein

Das war nicht die einzige spannende Erkenntnis des Interviews. Wie Wilson außerdem behauptet (Minute 40:40 im Video), war das umstrittene Echtgeld-Auktionshaus in Diablo 3 gar nicht dafür gedacht, viel Geld einzuspielen. Stattdessen sollte ein Ingame-Auktionshaus Hackern das Leben erschweren und somit für mehr Sicherheit sorgen.

Der Profit aus dem Auktionshaus sei so auch überschaubar gewesen und es hätte ihn überrascht, wenn es mehr als 15 Millionen Dollar eingespielt hätte, so Wilson. Was zunächst nach einer Menge Geld klingt, ist im großen Bild nicht besonders viel. World of Warcraft machte das vermutlich alle zehn Sekunden , sagte Wilson scherzhaft.

Außerdem verriet Wilson, wieso das Auktionshaus nicht direkt aus dem Spiel entfernt wurde. Grund war die Befürchtung, es könne rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen - auf der Verpackung des Spiels wurde nämlich aktiv mit dem Auktionshaus beworben. 2014 wurde das ungeliebte Feature letztlich aber doch aus dem Spiel entfernt.

Freut ihr euch schon auf Diablo 4 oder seid ihr jetzt nach Immortal erstmal skeptisch? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!