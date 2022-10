Diablo 4: Beta-Tester leaken Gameplay und sind mit dem Spiel sehr zufrieden

Und schon wieder ist es passiert: Im Netz sammelt sich aktuell bergeweise Material von Diablo 4, das eigentlich unter strengem Verschluss hätte bleiben sollen. Wie bereits im September ist kurz nach dem Beginn einer geschlossenen Testphase abermals stundenweise Gameplay aus dem mit Spannung erwartetem Action-Rollenspiel geleakt. Diesmal stammt das Gameplay aus der erst kürzlich gestarteten Endgame-Beta.

Die Leaks werden momentan regelmäßig auf Reddit, YouTube und Twitter verbreitet. Allerdings sind all diese Plattformen ebenfalls fleißig dabei, die Verbreitung solcher Screenshots und Videos zu unterbinden. Aktuell lässt sich daher also kaum noch abschätzen, wie viel Gameplay im Netz gelandet ist.

Der größte bislang noch verfügbare Gameplay-Leak zeigt über zwei Stunden Material aus einem Stream - allerdings in chinesischer Sprache. Das Reddit zu Diablo 4 hat zudem bereits angekündigt, keine Threads rund um die Beta zu erlauben, da sämtliche Informationen dazu unter einem NDA stehen.

Was ist in den Leaks zu sehen?

Wie zu erwarten, zeigt das Gameplay in erster Linie Szenen aus dem Endgame von Diablo 4. Storydetails werden hier nicht offenbart. Stattdessen lässt sich erkennen, wie die Spielerinnen und Spieler ihre Charaktere leveln, indem sie Dungeons durchstreifen und Gegner-Horden zerschmettern.

Wirklich erkenntnisreich sind diese Szenen allerdings nicht. Blizzard hat immerhin bereits viele Details rund um das geplante Endgame, die Klassen und die Shared World offenbart. Das meiste davon haben wir in einer großen Preview aufgegriffen. Außerdem gab es vor einigen Wochen schonmal einen größeren Gameplay-Leak.

Mehr offizielles Gameplay könnt ihr euch in diesem Video angucken:

Was sagen die Tester?

Spannender als das eigentliche Gameplay sind tatsächlich die Spieleindrücke der ausgewählten Beta-Tester. Auf Reddit melden sich einige dieser Tester zu Wort und brechen damit bewusst ihre Schweigepflicht, um von ihrer Spielerfahrung zu schwärmen.

Gerade in dem eben verlinkten Thread schreiben viele User, dass sich Diablo 4 richtig gut anfühlen soll. Ob es sich hierbei wirklich um aktuelle Beta-Tester handelt, lässt sich allerdings nicht beweisen. Nehmt das Gesagte also nicht zwangsweise für bare Münze. Doch falls es sich um echte Tester handelt, sind das auf jeden Fall Leute mit Erfahrung. Aktuell kommt nämlich nur in die Beta, wer in Diablo 2, 3 oder Immortal bereits unzählige Stunden verbracht hat.

Der User FacesOfAtheism beschreibt seine Spielerfahrung folgendermaßen:

Das Kämpfen ist so flüssig und responsiv. Die Engine und das Kampfsystem von Diablo 3 sind meiner Meinung nach beispiellos und Diablo 4 fühlt sich von Beginn besser an. Die Steuerung ist straff und zackig. [...] Der Talentbaum ist extrem komplex. Ich mag, dass Blizzard tiefes und komplexes Fähigkeiten-Management zurückbringt. Ich kann nicht viel zu anderen Systemen sagen, aber der Kern des Spiels (töten und bewegen) ist butterweich und das sollte den Leuten Hoffnung machen. Systeme können überarbeitet werden, Kerngameplay bleibt für immer.

Lange wird es aber auch nicht mehr dauern, bevor noch mehr Leute eine Beta von Diablo 4 ausprobieren dürfen. Aktuell scheint es so, als stünde Anfang 2023 eine offene Beta-Runde bevor. Im selben Jahr soll das Action-RPG auch erscheinen.

Was ist eure Meinung zu all dem? Haltet ihr die geleakten Eindrücke für vielversprechend oder gebt ihr wenig auf solche Informationen? Schreibt es gerne in die Kommentare! Solltet ihr selbst die Beta spielen, raten wir aber dringend davon ab, Informationen zu teilen, die das unterschriebene NDA brechen!