Spekulationen rund um eine Animationsserie zu Diablo kursieren bereits seit einigen Jahren. Jetzt sind neue Informationen zu dem Thema aufgetaucht und scheinen die vormaligen Gerüchte fast schon zu bestätigen.

Auf dem LinkedIn-Profil von Blizzards Co-Präsidenten Nick van Dyk finden sich derzeit Informationen zu aktuellen Projekten und darunter auch Verweise auf neue Blizzard-Serien. Darin ist nicht nur von Diablo die Rede, der Hero-Shooter Overwatch soll ebenfalls in naher Zukunft über unsere Fernsehgeräte flimmern.

Diablo als Anime auf Netflix

Bei beiden Spielereihen wurde schon des Öfteren über eine mögliche Serie gesprochen. Für Diablo gab es in der Vergangenheit auch schon recht konkrete Hinweise. Erst Anfang letzten Jahres hat sich Blizzard beispielsweise die Rechte für Filme und Serien mit dem Namen Diablo zusichern lassen.

Davor sprach zudem Drehbuchautor Andrew Cosby schon darüber, dass er mit Blizzard verhandelt, um an einer Animationsserie zu Diablo mitzuwirken. Der Tweet wurde kurz darauf aber wieder gelöscht.

Der Eintrag auf Van Dyks Profil liefert jetzt zusätzlich noch ein paar Details dazu, was uns erwartet. So wird Diablo allem Anschein im Anime-Stil produziert und soll auf Netflix erscheinen. Es könnten also Ähnlichkeiten zu der Netflixserie rund um Castlevania bestehen, die ein ähnlich düsteres Setting wie Diablo aufweist:

Van Dyk arbeitete bereits in der Vergangenheit an der Serie Skylanders Academy, die für insgesamt drei Staffeln auf Netflix ausgestrahlt wurde und ebenfalls auf den Blizzard-Spielen basiert. Eine offizielle Ankündigung für Serien zu Diablo und Overwatch gibt es noch nicht. Es bleibt also ein letzter Zweifel, ob wir diese Produktionen je zu Gesicht zu bekommen.