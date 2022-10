Diablo-Rivale Undecember schießt bei Steam nach oben, aber Spieler-Kritiken sind vernichtend

Die aktuelle Woche steckt voller spannender Releases und diesmal sind mit Undecember und Torchlight Infinite sogar zwei neue Action-RPG-Konkurrenten für Diablo und Path of Exile dabei: Insbesondere Undecember schlägt gerade hohe Wellen und ist mit bis zu 45.000 gleichzeitigen Spielern der meistgespielte neue Titel der Woche.

Ob die Spieler aber wirklich viel Spaß mit dem Hack&Slay haben, ist fraglich. Die Kritiken der Nutzer fallen beinahe so negativ aus wie zuletzt beim Katastrophen-Release von Superpower 3:

22 1 Katastrophen-Launch auf Steam Superpower 3 ist so verhasst wie fast kein anderes Strategiespiel

Ein Mobile-Game mit Mobile-Monetarisierung

Aktuell steht Undecember bei rund 2.000 User-Reviews, von denen lediglich 34 Prozent positiv ausfallen. Als größter Kritikpunkt erweist sich dabei das Free2Play-System, denn das Action-Rollenspiel setzt auf einen umfangreichen Ingame-Shop.

Verwunderlich ist dies nicht, denn eigentlich handelt es sich bei Undecember um einen Mobile-Titel, der, ähnlich wie Diablo Immortal, auch einen PC-Release via Steam bekommen hat - es erwartet euch also ein Mobile-Game mit Mobile-Monetarisierung.

Als größtes Problem vieler Userinnen und User erweisen sich die fehlenden Komfortfunktionen, für die Undecember bares Geld verlangt. So ist etwa das Inventar winzig und drei zusätzliche Reihen kosten euch 45 Euro. Dazu kommt, dass eure Truhe in der Stadt in der Standardausführung ebenfalls nur stark begrenzten Platz bietet.

Außerdem lässt sich ein Haustier für 10 Euro im Monat mieten, das für euch Beute automatisch aufsammelt und auf Wunsch für Materialien wiederverwertet. Wer dies nicht tut, muss für das Wiederverwerten zurück in die Stadt reisen - und das bei einem kleinen Inventar relativ häufig.

Besonders ärgerlich: Die zuvor veröffentlichte Demo kam bei Spielern gut an - was aber auch daran lag, dass die fehlenden Komfortfunktionen hier für alle Spieler kostenlos zur Verfügung standen.

Jetzt rufen die Entwickler dafür einen sportlichen Preis auf, laut dem User Ecrook soll man 220 Euro für die wichtigsten Funktionen zahlen müssen:

220 € um nur die Features freizuschalten die ich mir von einem Vollpreisspiel erwarte. Mit mir sicher nicht.

Unsere Einschätzung zu Undecember bekommt ihr in den kommenden Tagen, denn unser Test ist gerade in Arbeit und wird euch dann verraten, ob ihr wirklich die Finger von Undecember lassen solltet oder das Spiel auch ohne Echtgeldeinsatz lohnenswert ist.

Habt ihr Undecember schon gespielt? Wie ist euer Eindruck? Schreibt es uns in die Kommentare!