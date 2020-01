David Sirland, der Multiplayer Producer von Battlefield 5 bei Entwickler Dice, hat sich in einer Nachricht auf Reddit an die Community gewandt und verabschiedet sich: Am 3. März 2020 ist sein letzter Arbeitstag bei dem Videospiel-Studio. Wohin ihn sein Weg als nächstes führt, verrät er nicht.

In seiner Abschiedsbotschaft denkt er noch einmal an seine Zeit bei Dice zurück. Sein Schaffen an der Battlefield-Reihe begann vor etwa elf Jahren. Am meisten schätzte er jedoch die Arbeit an dem fünften Teil der Reihe, den er seit Oktober 2017 betreut hatte.

Netcode als Spezialgebiet: Als eine seiner größten Errungenschaften gibt er das Schaffen am Netcode an und behauptet zudem, dass sein Werk die gesamte Industrie beeinflusste. Als Beispiel dafür nennt er die Icons im HUD, die bei einer schlechten Verbindung auftreten und mittlerweile in weitaus mehr Spielen als nur Battlefield vorhanden sind.

Hinweis für andere Entwickler: Seinen jüngeren Kollegen gibt er noch einen Rat mit. So soll man sich stets um die Spieler sorgen und das tun, was einem am meisten Freude bereitet. Auch Risiken soll man eingehen und nicht vor ihnen zurückschrecken.

My time back at the helm of @Battlefield multiplayer (in various forms) is coming to an end. It's a bittersweet farewell, but I'm also excited for what is to come next. Thank you all for all the Battlefield memories!https://t.co/INIH4jdO8k — David Sirland (@tiggr_) January 29, 2020

Teaser für seine neue Position

Zum Abschluss erklärt er, dass er auch in Zukunft auf transparente Entwicklung und Kommunikation setzen wird. Bei welcher Firma er anheuert, oder ob er sich möglicherweise gar selbstständig macht, sagt er allerdings nicht. Wer die Position des Multiplayer Producers bei Battlefield in Zukunft übernehmen wird, ist bisher nicht bekannt.

Die Entwicklung von Battlefield wird auch ohne Sirland weitergehen. Das letzte große Content-Update unter ihm wurde am 28. Januar im Detail vorgestellt. In Kapitel 6 »Into the Jungle« werdet ihr die Salomon-Inseln besuchen und hier Infantriegefechte im dichten Gebüsch schlagen. Dazu gibt es drei neue Waffen und zwei weitere Gadgets.