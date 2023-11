Wir wurden nicht enttäuscht: Die besten Chuck-Norris-Witze der GameStar-Leser

Das Auto von Chuck Norris braucht keinen Treibstoff. Es fährt aus Respekt. Bildquelle: Scotia.

Am 1. November 2023 berichteten wir über die Rückkehr des Action-Stars Chuck Norris. Dass wir anschließend den einen oder anderen Schmunzler in den Kommentaren finden würden, haben wir natürlich erwartet. Doch mit einer solchen Masse an wirklich unterhaltsamen Chuck-Norris-Witzen haben wir dann doch nicht gerechnet.

Wer ist Chuck Norris? Chuck Norris ist amerikanischer Kampfsportler und Schauspieler. Berühmt wurde er durch den Film Die Todeskralle schlägt wieder zu (1972). Zum Meme wurde er durch ein Internet-Forum 2005, in dem es eigentlich erst um Fakten zu Vin Diesel ging. Norris gehört zu der amerikanisch christlich Rechten. Er hält die Evolutionstheorie für falsch und glaubt an den Kreationismus. 2012 setzte sich Norris unter anderem dagegen ein, Homosexuellen den Beitritt in die US-Pfadfindern zu erlauben.

Das wollen wir natürlich an euch zurückgeben und haben deswegen die besten von ihnen herausgesucht. Die Witze sind zufällig angeordnet und stammen allesamt aus der Kommentarspalte des besagten Artikels. Vielen Dank an alle Leute, die mitgemacht haben und los geht’s!

Die 15 besten Chuck-Norris-Witze der GameStar-Community

Chuck Norris hat neulich bis unendlich gezählt... zweimal! Und dann hat er durch null geteilt. Und da blieb kein Rest, denn wenn Chuck Norris teilt, bleibt kein Rest! (Tiberius1st)

(Tiberius1st) Der TÜV muss alle 2 Jahre zu Chuck Norris. (dragonballs)

(dragonballs) Chuck Norris hat nicht Geburtstag. Er war schon immer da. (RockLee)

(RockLee) Hulk hat Chuck Norris mal zum Armdrücken herausgefordert. Der Verlierer musste sich grün anmalen. (Schödel)

(Schödel) Chuck Norris niest mit offenen Augen. (PhantomDancer)

(PhantomDancer) Als Chuck Norris in den Kindergarten ging, sagte er zu seinem Papa: Jetzt bist du der Mann im Haus! (Stablebrew)

(Stablebrew) Chuck Norris weiß, warum da Stroh liegt. (Cremator)

(Cremator) Wenn Chuck Norris Honig essen möchte, kaut er Bienen. (marathom)

Gott sprach: Es werde Licht! Und Chuck Norris antwortete: Sag bitte! (Andy012)

(Andy012) Chuck Norris läuft in Super Mario nach links. (Krawaller)

(Krawaller) Die Evolutionstheorie existiert nicht. Es gibt nur eine Liste von Tieren, denen Chuck Norris erlaubt zu leben. (HarryItIs)

(HarryItIs) Chuck Norris ist der beste Gamer der Welt. Er verpasst dir einen Headshot, ohne hinzuschauen aus 12km Entfernung, mit einem Messer in einem Autorennspiel, während du offline bist. (StormTehSinner)

(StormTehSinner) Chuck Norris hält einen Becher Joghurt fest, obwohl er nicht mehr haltbar ist. (BrainBug)

(BrainBug) Wenn Chuck Norris mit der Bahn fährt, muss der Schaffner sein Ticket zeigen. (dragonballs)

(dragonballs) Voldemort nennt Chuck Norris Du-weißt-schon-wer. (dragonballs)

(dragonballs) Chuck Norris findet sein Duschgel im Regal für Maschinenreiniger. (Zak)

Das reicht euch noch nicht? Gar kein Problem! In unserem letzten Artikel zu Chuck Norris findet ihr noch viele weitere lustige Witze über den Kult-Star. Dort erfahrt ihr auch mehr über die große Actionfilm-Rückkehr des inzwischen 83 Jahre alten Schauspielers. Weitere interessante Beiträge findet ihr hier:

Habt ihr auch noch gute Chuck-Norris-Witze in petto? Dann nichts wie los und ab in die Kommentare damit! Wir lachen gerne und unsere Community auch. Welchen der oben genannten Witze über den Action-Star fandet ihr am besten? Oder könnt ihr solchem Humor vielleicht gar nichts abgewinnen? Eure Meinung interessiert uns sehr, also teilt sie uns liebend gerne mit!