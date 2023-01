Die besten Spiele 2022: Wir suchen eure Lieblinge aus dem letzten Jahr

Alle Jahre wieder regnet es haufenweise Spielereleases. Während uns einige Neuerscheinungen wie Elden Ring 2022 positiv überraschten und sogar die zweithöchste GameStar-Wertung absahnten, entpuppten sich andere Releases für manche als größte Enttäuschung des Jahres. Kollege Dimi etwa trauert der Vorstellung hinterher, was Call of Duty: Modern Warfare 2 hätte sein können.

Wie immer sind wir nun auf euer Spielefazit gespannt: Wir suchen eure Top 5 der besten Spiele des Jahres 2022!

Letztes Jahr war eure Top-Liste bunt gemischt - Platz 1 sahnte dabei Echtzeitstrategie-Koloss Age of Empires 4 ab. Wir wollen auch 2023 wissen, welche Spiele euch das letzte Jahr besonders versüßt haben. Ihr habt einen Favoriten entdeckt, der nicht letztes Jahr erschienen ist? Dann verratet uns doch gerne auch euren persönlichen Geheimtipp und was ihn so besonders macht!

Wie läuft die Wahl ab?

Wir verzichten auch dieses Jahr bei der Wahl eures Lieblingsspiels auf die 16 Kategorien der ehemaligen GameStars-Umfragen. Eure gesamte Top 5 besteht nur aus Simulations-Spielen? Oder ihr könnt Elden Ring seit Release nicht mehr weglegen? Mit Strategie könnt ihr so gar nichts anfangen? Kein Problem! Ihr könnt trotzdem an unserer Umfrage teilnehmen!

Wir werten die Antworten aus und teilen die Spiele dann wie letztes Jahr folgenden Kategorien zu:

Top 5 PC-Spiele 2022

Euer Geheimtipp

Top 5 Strategiespiele 2022

Top 5 Rollenspiele 2022

Top 5 Actionspiele 2022

Top 5 Shooter 2022

Top 5 Sportspiele 2022

Top 5 Indiespiele 2022

Die Abstimmung schließen wir am Freitag, den 13. Januar um 17:00 Uhr. Wir bereiten die Auswertung mit den Ergebnissen dann so schnell wie möglich in einem Artikel für euch auf - und nehmen natürlich auch wieder einen Rückblicks-Podcast auf!

Wie kann ich teilnehmen?

Die Abstimmung erfolgt über eine Google Forms-Umfrage, zu der ihr über folgenden Link gelangt

Jetzt für eure Lieblingsspiele 2022 abstimmen!

Für eure Top 5 der besten PC-Spiele werden nur Spiele berücksichtigt, die letztes Jahr erschienen sind. Dazu zählen auch Titel, die 2022 in den Early Access gestartet sind. Um an der Umfrage teilzunehmen, müsst ihr uns mindestens ein Spiel nennen. Gerne könnt ihr aber auch für bis zu fünf Spiele abstimmen.

Zum Abschluss könnt ihr uns noch von eurem Geheimtipp erzählen. Welcher Titel hat euch letztes Jahr besonders beeindruckt? Das Veröffentlichungsjahr des Geheimtipps muss nicht unbedingt 2022 sein.

Vielen Dank für eure Teilnahme - wir freuen uns schon auf das Ergebnis!