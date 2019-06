Die Minigun-Spezialisierung in The Division 2 macht euch zum Tank

Der Löwe blickt grimmig und stark, auf seinem Kopf sitzt eine Krone aus Patronen. Schon das Wappen der vierten Spezialisierung in The Division 2 macht klar: Wer die Minigun-Klasse spielt, darf sich nicht verstecken. Das hängt vor allem mit den Skills der Spezialisierung zusammen.

Im Gegensatz zu den anderen drei Klassen legt der Gunner auch Wert auf die Verteidigung und übernimmt die Rolle des Tanks. Wenn ihr die Minigun auswählt, erhaltet ihr Rüstung, die von der Anzahl eurer Spezialistenmunition abhängt.

The Division 2 - Guide zu allen exotischen Waffen

Diese Rolle kommt aber zu einem Preis: Habt ihr die Minigun ausgerüstet, könnt ihr nicht in Deckung gehen, klettern oder rollen. Um nicht von allen Seiten gleichzeitig beschossen zu werden, lockt ihr die Gegner aus ihrer Deckung heraus. Das klappt mit dem Skill Banshee: Die Fähigkeit ignoriert Deckung, verwirrt Feinde und lässt sie so hilflos herumtaumeln.

Learn more about the next Specialization coming to The Division 2. Introducing the Gunner!



