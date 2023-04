Ubisoft enthüllt schon morgen die Zukunft von The Division: Drei Spiele im Fokus

Ein Livestream, drei Spiele und eine unbekannte Anzahl an Neuigkeiten zur Serie, das verspricht der Livestream zur The Division-Reihe am 20. April.

Am morgigen Donnerstag, den 20. April, schlägt Ubisoft für uns die nächsten Seiten im Buch zu ihrer Spielereihe The Division auf. Ab 21 Uhr deutscher Zeit will der französische Publisher Neues zur Zukunft der Third-Person-Shooter-Serie präsentieren.

Beiwohnen könnt ihr dem Livestream entweder auf Ubisofts YouTube-Kanal oder auf deren Twitch-Präsenz.

Was wird es zu sehen geben?

Wir wissen bereits, dass Ubisoft ihre Shooter-Reihe weiter ausbauen will. So wird es nicht nur um das aktuelle Flaggschiff The Division 2 gehen, sondern auch um zwei sich in Entwicklung befindliche neue Titel aus dem Franchise. Die Marke soll in den kommenden Jahren durch das Free-to-Play Spin-off Heartland sowie um einen Ableger für Mobilgeräte namens The Division: Resurgence ausgedehnt werden.

Folgende Inhalte sollen im Livestream gezeigt werden:

Für The Division 2 will Ubisoft den kommenden Rogue-like-Modus Descent zeigen. Zudem soll der Fünf-Jahres-Plan zur Pflege und Erweiterung des Titels vorgestellt werden.

zeigen. Zudem soll der zur Pflege und Erweiterung des Titels vorgestellt werden. Das Spin-off The Division: Heartland soll in Form einer Video-Vorschau mehr von seinem Gameplay zeigen. Handlungsort ist eine Stadt im mittleren Westen der Vereinigten Staaten mit dem Namen Silver Creek. Einen ersten Eindruck von der Gegend, in der ihr in Heartland ums Überleben kämpfen sollt, liefert der vor einiger Zeit veröffentlichte Trailer:

1:12 The Division: Heartland zeigt im ersten Trailer seinen neuen Schauplatz

Dritter Akteur soll am morgigen Abend der Cousin für mobile Geräte sein. Zu The Division: Resurgence soll es ein Projekt-Update geben, es ist jedoch unklar, was das genau heißt. Für den Titel wurde zuletzt eine PvE-Kampagne versprochen, die alleine oder im Koop bewältigt werden kann.

Ubisoft hat einige turbulente Monate hinter sich. Deshalb dürfte es ganz im Sinne des Publishers sein, morgen mit einer seiner stärksten Marken aufzutrumpfen und nicht noch mehr Anlass zur Sorge rund um die Zukunft des Konzerns zu geben.