The Division 2 gibt's jetzt zum ersten Mal auf Steam, erntet aber viel Kritik

The Division 2 erscheint endlich auf Steam. Nach fast vier Jahren kommt der Loot-Shooter auch auf Valves Vertriebsplattform an, noch dazu mit einem Rabatt von 70 Prozent, der die Standardversion mit einem Preisschild von 9 Euro versieht.

Allerdings bleiben die Jubelstürme bei Steam-Spielern aus: Von bislang rund 300 Rezensenten bewerten nur 61 Prozent The Division 2 positiv, was zu einem ausgeglichenen Empfehlungsstatus führt. Die Ursachen für die vielen negativen Wertungen finden sich vor allem im technischen Bereich.

Indes geht der Quasi-Nachfolger einen wichtigen Schritt, an dem ihr mit etwas Glück teilnehmen könnt:

12 3 The Division Heartland Beta startet bald, so meldet ihr euch jetzt an

Worin besteht die Kritik?

Spielerinnen und Spieler kritisieren vor allem die Technik von The Division 2. So haben offenbar viele Nutzer mit Abstürzen und fehlerhaften Spielstarts zu kämpfen. Einige kritisieren zudem die Anbindung von Ubisoft Connect, also des hauseigenen Launchers von Ubisoft.

Diese Praxis ist allerdings bei Steam-Releases von großen Publishern üblich, die dann zusätzlich eine kompaktere Version des eigenen Clients mitinstallieren. Bei Spielern stößt der separate DRM jedenfalls auf wenig Gegenliebe.

Die meisten der negativen Rezensenten beziehen sich aber auf Crashes, an denen Ubisoft jetzt schnellstmöglich arbeiten sollte. Der ein oder andere Nutzer stößt sich zudem an fehlender Kompatibilität mit dem Steam Deck.

Was steckt im Steam-Release?

Die Steam-Version besitzt die gleichen Inhalte wie die anderen Versionen bei Ubisoft Connect oder im Epic Store. In der Standard-Edition für derzeit 9 Euro steckt nur das Grundspiel. Die Edition mit der Erweiterung Warlords of New York kostet in der Basisversion 18 Euro, in der Ultimate Edition 24 Euro.

Was das große New-York-Addon alles liefert und ob das mit dem beliebten Schauplatz des Vorgängers mithalten kann, zeigen wir euch im Video:

14:07 The Division 2: Warlords of New York - Vorschau-Video zum Shooter-Addon

Falls ihr trotz der negativen Stimmen mit dem Gedanken spielt, The Division 2 zum Steam-Sale nachzuholen, habt ihr noch bis 26. Januar 2023 Zeit, euch das gründlich zu überlegen. Erst dann endet die Rabattaktion auf Steam.