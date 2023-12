Die Mittelalter-Sandbox Crimson Desert erntete 2023 Jubelstürme nach Trailer, kommt jetzt aber viel später als gedacht

Es dauert länger, bis Crimson Desert erscheinen wird.

Die Mittelalter-Sandbox Crimson Desert wird nicht 2024 erscheinen, so meinen zumindest koreanische Medien. Es soll noch bis 2025 dauern, bis ihr mit Schwert, Schild und Magie in die schicke Open-World aufbrechen dürft. Wahrscheinlich scheint derzeit laut den automatisch übersetzten Texten ein Release frühestens im zweiten Quartal des übernächsten Jahres.

Auf Englisch berichtete zuerst dsogaming über die angebliche Verschiebung des heiß erwarteten Titels der Black-Desert-Online-Macher.

Verschiebung - bald wohl auch offiziell

3:24 Crimson Desert: neues Gameplay aus dem Action-RPG der Black Desert-Entwickler

Unklare Informationslage: Bisher fehlt für diese Information eine offizielle Bestätigung von Publisher oder Entwickler. Vielleicht folgt diese ja durch Entwickler Pearl Abyss während des anstehenden Finanz-Reports gegenüber Investoren.

Wird diese Verschiebung Realität, würde der Titel mitunter mehr als zwei Jahre später kommen als ursprünglich angekündigt. Denn bisher war wiederholt noch von 2023 die Rede und gerüchteweise galt dann laut dsogaming Mitte 2024 als Zeitfenster.

Quelle ungewiss, Information glaubhaft: Woher die koreanischen Quellen von der Verschiebung erfahren haben wollen, ist aktuell unklar. Allerdings erscheint auch uns anhand der Entwicklungsgeschichte das Jahr 2025 als Releasezeitraum durchaus denkbar - gerade weil wir kaum über offizielle Informationen verfügen.

Was ist Crimson Desert nochmal?

Crimson Desert war ursprünglich als Nachfolge-MMO von Black Desert geplant, während der Entwicklung änderte sich jedoch die Richtung. Inzwischen ist daraus ein Action-Rollenspiel-Adventure mit Sandbox-Flair geworden. Mehr darüber erfahrt ihr in unserer großen Preview zu Crimson Desert.

Seid ihr enttäuscht? Freut ihr euch auf Crimson Desert und habt mit einem Release im kommenden Jahr gerechnet? Oder überrascht euch diese Neuigkeit wenig, da ihr ohnehin Zweifel an dem angepeilten Zeitfenster hattet? Auf welchen Titel freut ihr euch derzeit für 2024 am meisten? Teilt uns eure Sicht der Dinge doch gerne in den Kommentaren unter dem Artikel mit!