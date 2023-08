Crimson Desert: Im bildhübschen Mittelalterspiel werft ihr mit Gegnern und fliegt mit Heißluftballons

In Crimson Desert könnt ihr auch Schafe herumtragen, nur damit ihr es wisst.

Crimson Desert ist das neue Action-Adventure des Entwicklers Pearl Abyss. Nachdem es lange Zeit vergleichsweise still um den Titel blieb, zeigt das Open-World-Spiel im Rahmen der Opening Night Live zur gamescom neues Gameplay, das vor allem mit actionreichen Kampfszenen beeindruckt. Aber auch über den Kampf hinaus gibt es zahlreiche spannende Features zu sehen.

Was können wir hier alles machen?

Das erste mal den neuen Trailer anzusehen, fühlt sich ein wenig an wie ein Fiebertraum: Wir jagen von Schauplatz zu Schauplatz, sehen chaotische Kämpfe und alles brennt oder explodiert. Aber seht einfach selbst:

3:24 Crimson Desert neues Gameplay aus dem Action-RPG der Black Desert-Entwickler

Innerhalb von drei Minuten zeigen die Entwickler, was wir in der Fantasywelt der Mischung aus Singleplayer-Rollenspiel und MMO alles anstellen können. Dazu gehört:

Wir können einen Gegner in seine Verbündeten treten oder werfen, und so deren Formation vollkommen durcheinanderbringen.

Wir können mit einem mächtigen Schwerthieb Holztürme zum Einsturz bringen und Gegner unter ihnen begraben.

Es gibt explosive Kisten, die beim draufschlagen explodieren. Das wird aber auch uns ziemlich gefährlich. Besser wir schießen mit einem Bogen, der auf vom Pferd aus abgefeuert werden kann.

Wir können fischen, sammeln und jagen, betätigen uns aber auch als Rattenfänger mit Flöte.

Wir fliegen mit Heißluftballons und reisen mit Portalen, können aber wohl auch mithilfe von Magie selbst fliegen.

Wir zähmen Pferde.

Dank Parkoursystem klettern wir auch Bäume oder Häuser hoch.

Mehr über Crimson Desert erfahrt ihr in unserer großen Preview.

Was haltet ihr bisher von Crimson Desert. Gefallen euch die riesige Welt und die ziemlich schicke Grafik, oder einfach die vielen Möglichkeiten, die euch das Action-Adventure bietet? Oder seid eher skeptisch und glaubt, dass die Entwickler zu viel wollen und sich am Ende übernehmen? Schreibt uns eure Meinung gerne in den Kommentaren!