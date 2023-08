»Sieht einfach phänomenal aus« - Mittelalter-Sandbox erntet mit gamescom-Trailer Jubelstürme

Abseits aller Action bietet Crison Desert wohl auch eine efrischende Vielfalt an Interaktionsmöglichkeiten mit Tieren.

Im Zuge der Open Night Live bekamen wir endlich ein Lebenszeichen, von dem, vor gut drei Jahren angekündigten, Open-World-Rollenspiel Crimson Desert zu sehen.

Und die Gamerschaft liebt den wilden Trailer, der mehreren Minuten zusammengeschnittenes Gameplay aus verschiedensten Abschnitten des Spieles zeigt.

3:24 Crimson Desert: neues Gameplay aus dem Action-RPG der Black Desert-Entwickler

Was begeistert die Leute an Crimson Desert?

Der Genremix: Crimson Desert wird viel, aber wohl kaum eintönig. Im Trailer sind etliche Gameplaysysteme, Minispiele und verschiedene Weisen zu Kämpfen zu sehen.

Crimson Desert wird viel, aber wohl kaum eintönig. Im Trailer sind etliche Gameplaysysteme, Minispiele und verschiedene Weisen zu Kämpfen zu sehen. Die Kämpfe: Es rumst, kracht, dabei fliegen Funken oder sogar Gegner in alle Richtungen. Realistisch sind sie nicht, aber wohl cool und spaßig.

Transportmittel: Es wird wohl diverse Wege geben, sich durch die Welt zu bewegen: Natürlich zu Fuß, wenig überraschend per Pferd, mittels Magie oder auch an Bord von Heißluftballons.

Das Reiten: Die Animationen der Pferde und des Reiters sehen überzeugend aus.

Die Grafik: Die Welt, die Modelle, die Texturen, das Wetter, die Effekte, all das und noch mehr sieht technisch, wie vom Design her durchdacht und gut aus.

10:01 Crimson Desert in 10 Minuten - Das wissen wir über das neue Open-World-RPG

Die Welt und das Setting: Auf den ersten Blick schaut Crimson Desert nach einer recht gewöhnlichen kontinental-eurasisch geprägten Mittelalterwelt aus. Doch schnell offenbaren sich fliegende Gesteinsinseln, Roboter und Drachen.

Magie: Der Held im Trailer nutzt unterschiedlichste Magie, um anzugreifen, sich zu verteidigen oder zu reisen. In Kämpfen entfesseln Zauber eine wahre Urgewalt, die wohl besonders in Kombi mit folgender Sache glänzt, der...

Physik: Egal ob durch übernatürliche Kräfte oder alltäglichere Dinge wie Rammen, Schwertern, Steine oder Monster, viele Objekte zerbrechen dynamisch, je nachdem, was, wie heftig auf sie eingewirkt wird.

Nebenaktivitäten: Handel, Diebstahl einer Kutsche, Angeln, Pilze sammeln.

Umgang mit Tieren: Tiere scheinen eine gewichtige Nebenrolle zu spielen. Ihr könnt sie streicheln, mit ihnen schmusen, sie herumtragen und einfach nur lieb haben.

Interaktives Musizieren: Der Recke spielt Flöte, um getreu der Fabel Ratten anzulocken.

Movement: Parkour-Gameplay, Stabhochsprung mit einem Stock, hinabgleiten eines Berges.

Was sagen die Fans?

Unter dem Video auf YouTube sind die offenen Münder der Spielerinnen und Spieler im Angesicht des Gezeigten geradezu herauslesbar. Allerdings kommen einigen auch Zweifel an Betrachts der Herausforderung, all das spielerisch ansprechend, bugfrei und technisch sauber herauszubringen:

Das Gameplay sieht wahnsinnig ambitioniert aus. Es ist definitiv eines dieser ‘Ich glaub’s erst, wenn es da ist’-Spiele.

Ich bin überwältigt von der Menge an brillanten Mechaniken und subtilen Interaktionen.

Dieser Trailer war der Wahnsinn … hoffentlich könnt ihr das alles halten.

Nicht viele Spiele lassen mir heutzutage die Kinnlade herunterklappen, aber das hier ist sicherlich eines davon. Es schaut zu episch aus, um real zu sein. Wow, einfach phänomenal.

Die große Frage

Unbeantwortet bleibt jedoch die Frage nach dem Release, wir wissen es schlicht nicht. Es hießt zuletzt 2023, aber ob das realistisch ist, darf angezweifelt werden.

Was meint ihr zu dem Open-World-Rollenspiel? Trifft es euren Nerv oder habt ihr einfach keinen Bock auf wilde Mittelalter-Sandbox? Hattet ihr den Titel bereits nach langer Funkstille vonseiten der Entwickler vermisst? Welcher Aspekt des Gezeigten reizt euch bisher am meisten? Schreibt uns eure Gedanken und Meinungen zu dem Titel gerne in die Kommentare!