Vor 8 Jahren scheiterte ein ganzes Kino-Universum mit nur einem einzigen Film - jetzt steht das Reboot an

Nach Die Mumie mit Tom Cruise und Sofia Boutella steht jetzt eine weitere Neuverfilmung des Horror-Klassikers von 1932 an. Bildquelle: Warner Bros.

Eigentlich sollte Die Mumie von 2017 ein ganzes Kino-Universum lostreten, für das man hochkarätige Schauspieler wie Tom Cruise, Russell Crowe, Javier Bardem, Angelina Jolie und Co. versammelt hatte. Doch daraus wurde (offensichtlich) nichts.

Der Actionfilm mit Cruise in der Hauptrolle legte nicht nur bei Kritikern, sondern auch an den Kinokassen eine spektakuläre Bruchlandung hin. Das sogenannte Dark Universe wurde somit nach nur einem einzigen Leinwandabenteuer schon wieder zu Grabe getragen, bevor es überhaupt so richtig losgehen konnte.

Falls ihr eure Erinnerungen daran noch einmal auffrischen müsst (wir könnten es euch nicht verübeln), gibt’s hier den Trailer zur Mumie von Alex Kurtzman:

2:27 Die Mumie - Action-Trailer mit Tom Cruise: Sofia Boutellas Mumie legt alles in Schutt und Asche

Autoplay

Zurück von den Toten

Jetzt steht ein Reboot in den Startlöchern - nicht für das Dark Universe, sondern für Die Mumie. Und das verantworten die Horror-Spezialisten von Blumhouse und Atomic Monster in Zusammenarbeit mit Warner Bros., während Lee Cronin (Evil Dead Rise, Ghost Train) das Drehbuch und die Regie übernimmt.

An der neuen Mumie wird bereits fleißig gearbeitet, tatsächlich läuft die Produktion in Irland schon. Jetzt gibt es neue Nachrichten zum Cast, zu dem sich jetzt auch eine Marvel-Darstellerin gesellt. Aktuell sieht die Besetzung demnach wie folgt aus:

Laia Costa (Victoria, Un amor)

(Victoria, Un amor) Jack Reynor (Midsommar, Free Fire)

(Midsommar, Free Fire) May Calamawy (Moon Knight, Ramy)

(Moon Knight, Ramy) Veronica Falcón (Ozark, Jungle Cruise)

(Ozark, Jungle Cruise) May Elghety (Mama, Kizazi Moto)

Wurde in Moon Knight zur Marvel-Heldin Scarlet Scarab: Die ägyptische Schauspielerin May Calamawy. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Worum genau es in Die Mumie von Lee Cronin geht, ist aktuell nicht bekannt. Fest steht lediglich, dass der neue Film nichts mit den vorangegangenen Abenteuern von Tom Cruise oder Brendan Fraser zu tun hat. Gerüchten zufolge soll sogar ein kleines Mini-Universum geplant sein, angeblich ist schon jetzt ein Prequel geplant.

Aktuell stehen ein paar spannende Projekte für Horror-Fans an. Gerade erst ist Staffel 2 von The Last of Us angelaufen, während auch 28 Years Later am 19. Juni 2025 neue (Quasi-)Zombies losschickt. Außerdem arbeitet mit Zach Cregger (Barbarian) ein echter Spezialist des Genres an einem Kino-Comeback von Resident Evil.

Mehr dazu könnt ihr unter den Links oben nachlesen.