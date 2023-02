Die Siedler im Test: Warum es zum Release von Neue Allianzen keine Wertung von uns geben wird

Wohl selten zuvor wurde der Test eines neuen Siedler-Spiels so gespannt erwartet wie bei Die Siedler: Neue Allianzen. Doch ein zeitnaher Test mit Wertung zum Release am 17. Februar 2023 ist unmöglich. Warum und wie sich das auf unsere Review-Pläne auswirkt, erklären wir euch in diesem Artikel.

Die Fakten zum Siedler-Test

Die Siedler: Neue Allianzen erscheint am 17. Februar 2023 auf Ubisoft Connect und im Epic Games Store (vorerst kein Steam-Release ).

). Testversionen will Publisher Ubisoft am Donnerstag, den 16. Februar 2023 an uns versenden.

will Publisher Ubisoft am Donnerstag, den 16. Februar 2023 an uns versenden. Die Review-Codes mit Version 1.0 des Aufbaustrategie-Spiels werden jedoch erst am Release-Tag freigeschaltet; Downloaden und Losspielen funktioniert also ab dem 17. Februar.

Eine Wertung und ausführliche Kaufberatung zum Release ist somit unmöglich. Damit wir euch dennoch möglichst bald eine Einschätzung von Die Siedler: Neue Allianzen abseits unserer letzten großen Preview geben können, haben wir uns folgenden Schlachtplan zurechtgelegt:

Aufbau-Liebhaber Maurice Weber gibt übers Wochenende Gas, um euch bis Sonntag, dem 19. Februar, ein erstes Video mit seinem persönlichen Ersteindruck von Die Siedler 2023 zu liefern. Außerdem wird er das Spiel auf Twitch streamen.

mit seinem persönlichen Ersteindruck von Die Siedler 2023 zu liefern. Außerdem wird er das Spiel auf Twitch streamen. Haupttester Martin Deppe spielt Neue Allianzen parallel bis Montag, den 20. Februar, und veröffentlicht dann sein erstes Fazit mit grober Wertungsprognose .

. Nebenbei informieren wir euch natürlich über erste Spielerreaktionen und User-Reviews in unseren News.

in unseren News. Im Lauf der nächsten Woche grübeln Maurice und Martin dann zusammen über die Wertung. Die finale Zahl vergeben wir, sobald wir die Kampagne von Die Siedler: Neue Allianzen durchgespielt und ausreichend viele Stunden in Multiplayer- und Endlosmodus verbracht haben. Dafür werden wir den Test vom Montag mit unseren abschließenden Gedanken aktualisieren.

Maurice hat die Entwicklung des Spiels übrigens sehr aufmerksam verfolgt; seine Gedanken zum letzten Update der Beta und den Plänen von Entwickler Ubisoft Düsseldorf hat er für euch in einem Video zusammengefasst:

12:24 Die Siedler: Neue Allianzen - So will Ubisoft also das Problem-Spiel retten. Naja.

Was ihr jetzt zu Die Siedler wissen müsst

Das ursprünglich 2018 als großes Reboot der Siedler-Serie angekündigte Aufbaustrategie-Spiel hat in den letzten Jahren große Veränderungen durchgemacht. Der Release wurde lange auf unbestimmte Zeit verschoben und Serien-Erfinder Volker Wertich verließ das Projekt wieder.

Während die Grafik weiterhin so detailverliebt ist wie ursprünglich, wurde das Gameplay entschlackt, die Komplexität reduziert und mehrstufige Warenketten zugunsten der Multiplayer-Balance eingestampft. GameStar-Redakteur Fabian Uslenghi urteilte nach dem ersten Anspielen 2022: »Die Siedler war lange mein nächstes Aufbau-Highlight und nun ist es dahin. Mit einem Aufbauspiel hat das nichts mehr gemeinsam. Es ist aktuell, so viel muss man ihm zugestehen, ein annehmbares RTS. [...] Aber da steht nun mal Die Siedler auf der Verpackung und dann muss sich das Produkt [...] daran bemessen lassen.«

Mittlerweile hat Volker Wertich mit Pioneers of Pagonia sein eigenes Projekt angekündigt, das viele der Ideen des ersten Siedler-Remake-Konzepts aufgreift und weiterdenkt. In der großen, GameStar-exklusiven Vorschau lest ihr alle Details:

62 56 Exklusiv-Preview Pioneers of Pagonia hat alles, was dem neuen Siedler fehlt

Uns interessiert eure Meinung: Freut ihr euch auf den Release von Die Siedler: Neue Allianzen oder seid ihr eher noch skeptisch? Werdet ihr direkt zum Verkaufsstart zugreifen oder wartet ihr erste Tests ab? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!