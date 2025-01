Die Sims: Nach unerwartetem Update sind Fans sicher, dass sich etwas ganz Gewaltiges anbahnt

Die Sims-Community erwartet Großes in den nächsten Wochen.

Electronic Arts feiert dieses Jahr das 25. Jubiläum von Die Sims. Doch scheint der Publisher mehr als einen nostalgischen Blick zurück auf die älteren Spiele zu planen, das vermuten zumindest einige Fans. Sie glauben, dass eine erneute Veröffentlichung der ersten drei Spiele ansteht und nennen dafür einige Hinweise.

Am 14. Februar 2025 durften Fans ein überraschendes Update für Die Sims 3 in der EA App feststellen. Viel steckt in dem Patch eigentlich nicht, doch es ist der Erste nach gut einem Jahrzehnt.

Das Update behebt ein Problem mit neueren Intel-CPUs, das bisher das Spielen von Die Sims 3 auf moderner Hardware schwierig machte. Fans spekulieren nun, ob EA tatsächlich eine Modernisierung der alten Spiele plant.

Im Reddit vermuten einige, dass EA eine Neuveröffentlichung der ersten drei Sims-Spiele plant. Gerade für Die Sims 1 wäre das etwas Besonderes, da das Spiel bisher nie digital erhältlich war.

Die Reddit-Nutzer beziehen sich neben dem Sims-3-Update noch auf zwei weitere potenzielle Hinweise.

Ein geräuschvoller Hinweis

In einem Youtube-Video anlässlich des Jubiläums wollen die Fans ein Geräusch aus Die Sims 2 identifiziert haben. Bei Minute 1:05 ist angeblich das »Sul Sul« aus dem Intro des Spiels zu hören.

Ein tragbarer Hinweis

Der bekannte Sims-Content-Creator SimMattically zeigt in einem Clip auf X, Kleidung in einem Laden in Polen, auf dem Motive aus älteren Sims-Spielen zu sehen sind.

SimMattically deutet außerdem mit einigen Beiträgen auf Social Media an, dass er mehr zu wissen scheint. So reagiert er beispielsweise auf einen Post zum Sims-3-Update mit den Worten »So beginnt es«.

Bisher handelt es sich hierbei eher um Spekulationen, die auch ein wenig auf die Wünsche der Community zurückzuführen sind, die älteren Spiele einfacher und auf neuer Hardware spielbar zu machen.

Ein mögliches Datum für eine Ankündigung ist der 25. Februar 2025. Im genannten YouTube-Video ist eine Roadmap mit allen geplanten Events zum Jubiläum zu sehen, das Datum ist das Einzige ohne eine Beschreibung. Passenderweise taucht das Datum parallel zum »Sul Sul« auf. Ob das nun ein Zufall oder Absicht ist, bleibt abzuwarten.