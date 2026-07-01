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Total War: Warhammer 3 enthüllt die nächsten Anführer des gewaltigen Endzeit-DLCs und wirft das ganze Endgame um

Warhammer 3 steuert auf die Endzeit zu! Damit bricht ein neues Zeitalter für das Strategiespiel an über das wir gerade mehr erfahren haben.

Profilbild von Fabiano Uslenghi

Fabiano Uslenghi
01.07.2026 | 11:46 Uhr

8,71 €

Die Chaoskrieger bekommen bald Verstärkung, damit Warhammer 3 gegen Ende noch mehr zu bieten hat. Die Chaoskrieger bekommen bald Verstärkung, damit Warhammer 3 gegen Ende noch mehr zu bieten hat.

Mit Lords of the End Times und dem großen Update 9.0 soll Total War: Warhammer 3 noch diesen Sommer massiv überarbeitet werden. Der DLC bringt eine der größten Warhammer-Bedrohungen ins Spiel, während das Update viele Änderungen im Gepäck hat. In einem aktuellen Stream haben die Entwickler nun weitere Details zum DLC und zum Update verraten.

Es wurden gleich drei neue legendäre Kommandanten enthüllt, die allerdings mechanisch wie ein einziger funktionieren. Obendrein wissen wir jetzt mehr darüber, wie Update 9 vor allem das Endgame einer Warhammer-Partie überarbeiten wird. Es gab also ne Menge Holz, durch das wir uns jetzt durcharbeiten, damit ihr den vollen Durchblick bekommt.

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Die Chaos-Drillinge

Die große Enthüllung im Stream war die Ankündigung der Glottkins! Dabei handelt es sich um einen neuen legendären Kommandanten, der insgesamt aus drei verschiedenen Brüdern besteht, die allesamt dem Chaosgott Nurgle verfallen sind. Die Glottkins werden mit dem Endzeit-DLC ins Spiel gebracht und teilen sich damit das Rampenlicht mit Nagash, Boris Wüterich und einem weiteren, noch unbekannten Kommandanten.

Allerdings sind die Glottkins kein Teil der Nurgle-Fraktion! Stattdessen treten sie als Teil der Chaoskrieger an und greifen so auch auf deren Spielmechaniken zurück. Sie bekommen aber die größte Auswahl an Nurgle-Einheiten innerhalb der Chaoskrieger.

Auf dem Schlachtfeld sind die Chaosbrüder ein furchtbarer Gegner. Sie bestehen aus einem gewaltigen Bruder, der die anderen beiden auf seinen Schultern trägt. Zusätzlich führen sie völlig neue Einheiten in die Schlacht. Darunter die Putrid Blightkings als schwere Infanterie, gepanzerte Chaosriesen als zähe Monstereinheit sowie Basilisken, die vor allem schnell sind.

Wie alle Nurgle-Helden sind auch die Glottkins nicht gerade ein schöner Anblick. Wie alle Nurgle-Helden sind auch die Glottkins nicht gerade ein schöner Anblick.

Massive Änderungen am Endgame

Zusammen mit dem großen DLC wird Patch 9.0 veröffentlicht und soll das Spiel in vielen Bereichen umfassend überarbeiten. Der Fokus im Stream lag dabei eindeutig auf dem Endgame und bei der Frage, wie ihr eine Kampagne eigentlich gewinnen könnt. Hier wurden gleich zwei große Neuerungen enthüllt:

Die Endgame-Krise

Schon jetzt existieren im Spiel sogenannte Endgame-Krisen. Das sind große Events, die gegen Ende einer Kampagne nochmal unvorhersehbare Herausforderungen bieten sollen. Davon gibt es derzeit acht Stück für verschiedene Völker. Mal schicken die Grünhäute eine gewaltige Armee, mal die Zwerge oder Vampire. Diese Endgame-Krisen bleiben ein Teil von Immortal Empires, werden aber verlagert und können ab Patch 9.0 eher im Midgame auftreten.

Als richtig neue Endgame-Herausforderungen werden sie von Endgame-Szenarien abgelöst. Es gibt insgesamt drei verschiedene Szenarien. Eine rund um die Chaos-Invasion, eine um die Ankunft von Nagash und eine Skavenflut. Anders als früher, sollen diese Szenarien einzigartige Spielmechaniken bringen und nicht einfach nur große Armeen spawnen. Sie sollen eine Kampagne in eine komplett andere Richtung wuchten können.

Jede Krise wird von eigenen Intro-Videos begleitet, eigener Musik und läuft auf eine epische, finale Schlacht hinaus. Das Finale einer Kampagne soll sich also richtig groß anfühlen.

Die Siegbedingungen

Mit Update 9.0 will Creative Assembly neue Siegbedingungen ins Spiel bringen. Der Clou dabei klingt ziemlich ambitioniert. Die Entwickler wollen weg von generischen Siegbedingungen wie einer gewissen Anzahl an Siedlungen zu erobern. Stattdessen sind neue einzigartige Siegbedingungen für jeden legendären Kommandanten geplant. Für jeden! In Total War: Warhammer 3 gibt es inklusive DLCs circa 100 davon. Jeder bekommt nun thematisch passendere Siegbedingungen spendiert.

Für den Sieg bei einer kurzen Kampagne gibt es zudem ebenfalls thematisch einzigartigere Belohnungen, die zum Weiterspielen motivieren sollen. Die Belohnungen bei der langen Kampagne bleiben generischer, sind aber auch vor allem dafür gedacht, euch auf die Eroberung der ganzen Welt oder das Überstehen der Endgame-Szenarien vorzubereiten.

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Es gibt noch mehr

Abseits dieser großen Änderungen gab es zudem einen Ausblick auf das Rework der Vampirfürsten. Die werden ebenfalls grundlegend überarbeitet und bekommen etwa ein völlig neues Rekrutierungssystem beschert, das noch mehr darauf ausgelegt ist, Leichen von Schlachtfeldern zu erwecken.

Zudem bekommt Archaon der Chaoskrieger ein visuelles Upgrade sowie die Möglichkeit, andere Chaosfraktionen zu konföderieren, indem er sie besiegt.

Auf einen Release-Termin für Update und DLC warten die Fans jedoch weiterhin. Die Ansage ist jetzt, dass die Endzeit im Spätsommer diesen Jahres anbrechen soll. Seid ihr dann am Start? Schreibt es in die Kommentare!

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Genre: Strategie

Release: 17.02.2022 (PC)

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