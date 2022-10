Disco Elysium: Sorge um Sequel, wichtige Entwickler wohl nicht mehr dabei

Disco Elysium tauchte 2019 fast wie aus dem Nichts auf und hat direkt neue Rollenspielmaßstäbe gesetzt. Kein Wunder, dass Fans seitdem auf ein Sequel brennen - doch ein Blog-Eintrag sorgt gerade bei vielen für besorgtes Stirnrunzeln. Angeblich haben mehrere wichtige Entwickler das Studio ZA/UM unfreiwillig verlassen und sind nicht mehr am nächsten Spiel beteiligt.

Wir dröseln die aktuellen Gerüchte für euch in diesem Artikel auf und lassen euch wissen, sobald es Neuigkeiten gibt.

Was ist passiert?

Woher kommen die Infos? Die Infos stammen von Martin Luiga, einem Gründungsmitglied der ZA/UM Cultural Association, sozusagen dem Vorgänger des Spiele-Entwicklerstudios ZA/UM. Er hat sich via Blog und Twitter über die Auflösung dieser Association geäußert und dabei angegeben, dass mindestens drei wichtige Entwickler von Disco Elysium seit Ende 2021 nicht mehr bei ZA/UM tätig seien und dass ihr Weggang »nicht freiwillig« war. Laut Luiga handelt es sich um:

Robert Kurvitz, Lead Writer und Designer

Helen Hindpere, Lead Writer

Alexander Rostov, Art Director

Alle drei waren maßgeblich an Disco Elysium beteiligt und für die ungewöhnliche Vision des Spiel verantwortlich. Auf der Messe EGX2022 hatten Fans diese Entwickler bereits vermisst, was Luigas Informationen noch glaubwürdiger wirken lässt. Als Grund für die Trennung schreibt er:

Die Geldleute haben einen Background, der ihnen sagt, du musst zugreifen, wenn du kannst, auch wenn es in Wirklichkeit nicht viel wirtschaftlichen Sinn ergibt.

Was heißt das für das nächste Spiel? Das Sequel zu Disco Elysium sei aktuell in Arbeit, was bisher nicht von offizieller Seite bestätigt ist - allerdings würde es uns sehr wundern, wenn ZA/UM nicht an der lukrativen Marke weiterarbeiten würde. Steffi hofft allerdings darauf, dass es keine direkte Fortsetzung wird:

Luiga geht laut eigener Aussage davon aus, dass die Entwicklung auch weiterhin voranschreitet, er schreibt dazu: »Das Sequel kommt gut genug voran, vielleicht bekommt ihr sogar die Version, die sie vorgesehen hatten. Es wird vielleicht jede Menge Zeit brauchen, aber RPG-Fans sind ja ans Warten gewöhnt«.

Wie reagieren die Fans? Doch viele Fans lassen in den sozialen Medien große Sorge um das Projekt verlauten. Sie befürchten, dass Disco Elysium 2 ohne die drei zentralen Entwickler des Vorgängers ganz anders werden könnte. Unter einem Tweet von Branchen-Insider Nibel schreiben beispielsweise viele, dass sie das Sequel gar nicht mehr kaufen wollen. Auf Reddit ploppen derweil zahlreiche Posts wie dieser auf:

Natürlich haben wir bereits eine Anfrage an die Entwickler geschickt, falls wir eine Antwort bekommen, ergänzen wir sie hier.