Wie würde das beste Story-Spiel aller Zeiten in Unreal Engine 5 aussehen? Ein Künstler zeigt es im Video

Tequila Sunset bietet auch in Unreal Engine 5 einen prächtigen Anblick.

Es ist eine beeindruckende Liebeserklärung an das Rollenspiel, das wir zum besten Story-Spiel aller Zeiten gekürt haben: Disco Elysium. Ein Fan zeigt in einem schicken Video, wie schön es in einem völlig anderen Grafikstil aussehen würde – und wer genau hinschaut, findet viele versteckte Details.

Disco Elysium in Unreal Engine 5?

Bevor wir über die vielen versteckten Anspielungen reden, schaut euch das Video von Jonjo Hemmens am besten erstmal selbst an:

Was genau ist zu sehen? Hemmens hat die Anfangsszene von Disco Elysium in der Unreal Engine 5 nachgestellt, als der verkaterte Detective in einem chaotischen Zimmer im Whirling-in-Rags-Hostel erwacht.

Am Ventilator kreist seine legendär hässliche Krawatte, die Badezimmertür ist zerschmettert, die Fensterscheibe wurde eingeworfen – alles genau so, wie es auch im Original zu sehen ist. Auch der Detective selbst taucht mitsamt Backenbart auf, das Charaktermodell stammt aber nicht von Hemmens, sondern von Jean Zoudi. Für die Szene hat Hemmens rund acht Monate gebraucht.

Die virtuelle Kamera zoomt auf verschiedene Objekte im Zimmer, etwa einen Feldautopsie-Report, einen Froschhut, Bücher, leere Flaschen. Alles Gegenstände, die exakt so auch im Spiel vorkommen. Außerdem stecken zahlreiche Anspielungen auf das Original im Video.

So sieht die Szene im Spiel aus. Extrem ähnlich also, nur dass der Detective nackt rumsteht.

Zum Beispiel steht »Kurvitz« auf dem Tonbandgerät (bei Minute 0:19), das ist der Nachname des Disco-Elysium-Schöpfers Robert Kurvitz. Das Portrait einer Frau stammt direkt aus dem Spiel (bei Minute 1:09). Und die Fläschchen mit Magnesium und Pyrholidon kennen alle, die sich damit im Spiel geheilt haben (Minute 1:18).

Natürlich ist realistischere Grafik nicht immer besser als eine stilisierte Optik. Disco Elysium hat ganz bewusst auf einen malerischen, expressionistischen Stil mit Aquarellelementen gesetzt – weswegen das Spiel auch in zehn Jahren noch zeitgemäß aussehen wird. Trotzdem ist es spannend, Spiele in verschiedenen künstlerischen Interpretationen zu sehen.

Ihr seid gefragt: Wie gefällt euch die Szene aus Disco Elysium in Unreal Engine 5? Versetzt sie euch direkt zurück ins Rollenspiel so wie die Autorin dieser News? Oder könnt ihr mit solchen Experimenten grundsätzlich wenig anfangen? Welches Videospiel hat eurer Meinung nach den schönsten Artstyle überhaupt?