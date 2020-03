Aufgrund des Coronavirus werden derzeit zahlreiche öffentliche Veranstaltungen wie auch die E3 abgesagt. Die Bevölkerung wird vielerorts dazu angehalten, daheim zu bleiben und größere Menschenmengen zu vermeiden. Das Team von Discord reagiert nun darauf, indem sie ihrem Screen-Sharing-System »Go Live« ein temporäres Update bescheren: Die Entwickler erklären ihre Entscheidung auf Twitter wie folgt:

Wie lange diese vorübergehende Erweiterung verfügbar sein wird, sagte das Team nicht. Wahrscheinlich wird es aber stark von der zukünftigen Entwicklung und den staatlichen Maßnahmen im Bezug auf das Virus abhängen.

Die Community reagierte begeistert auf die Ankündigung. Mit zahlreichen Tweets bekundeten Follower ihre Freude über die Reaktion von Discord:

Cool.



I've never really used this but in light of all the shutdowns and cancellations its refreshing to see a company find a way to instead give back more.



Thank you!