Disney bringt rund sechs Jahre nach dem sensationellen Kinoerfolg von Die Eiskönigin eine Fortsetzung in die Kinos. Das neue Abenteuer mit Anna, Elsa und Kristoff, Rentier Sven und Schneemann Olaf wirkt auf den ersten Blick zum Vorgänger recht düster. Das tat dem Andrang der kleinen und großen Kinobesucher keinen Abbruch und bescherten dem Disney-Film Die Eiskönigin 2 einen rekordverdächtigen Kinostart.

Mit rund 350 Millionen Dollar Kino-Einnahmen weltweit legt der Film laut Deadline den erfolgreichsten internationalen Start eines Animationsfilms hin. Allein in den deutschen Kinos wollten über 1,61 Millionen Besuchern den Weihnachtsfilm am ersten Wochenende sehen und ist damit der beste Start eines Animationsfilms in diesem Jahr.

Die Eiskönigin 2 kommt an König der Löwen nicht vorbei

In den USA verzeichnet Die Eiskönigin 2 rund 127 Mio. Dollar am ersten Wochenende und legt damit laut Box Office Mojo den besten Start eines Animationsfilm aller Zeiten hin, der nicht im Sommer angelaufen ist. Trotz des enormen Erfolgs bleibt der Film dennoch hinter dem Start von Der König der Löwen in diesem Jahr zurück. Der spielte am ersten Wochenende rund 191 Mio. Dollar in den US-Kinos ein.

Im direkten Vergleich mit dem ersten Film: Die Eiskönigin spielte am Startwochenende im Jahr 2013 sehr gute 93 Mio. Dollar in den US-Kinos ein und wurde recht bald zum internationalen Hit. Ob Die Eiskönigin 2 an den sensationellen Erfolg des ersten Teils mit insgesamt 1,274 Milliarden Dollar Kino-Einnahmen heranreichen kann, bleibt abzuwarten.

