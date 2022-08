Disney Plus stellt euch wohl bald vor eine harte Wahl: Teurer oder mit Werbung

Disney Plus ändert sein Abo-Modell drastisch. Wie der Streaming-Anbieter jetzt offiziell verkündet hat, wird das neue Abo mit Werbung zunächst in den USA verfügbar sein und ab dem 8. Dezember 2022 freigeschaltet. Die böse Überraschung: Anders als Netflix, das ebenfalls bereits ein Werbe-Abo zu einem kleineren Preis angekündigt hat, wird Disney Plus mit Werbung nicht günstiger.

Wann und zu welchen Konditionen das neue Modell auch in Deutschland landet, ist derzeit noch nicht offiziell bekannt, aber die Änderung in den USA gibt erste Hinweise darauf, was Abonnenten möglicherweise auch hierzulande bald erwartet.

So funktioniert das neue Modell

Ab Dezember wird es in den USA zwei Modelle für Disney Plus geben. Die »Basic«-Variante für 7,99 Dollar im Monat und die »Premium«-Variante für monatlich 10,99 Dollar. Für das Basic-Abo zahlen Nutzer den gleichen Preis wie zuvor, nur dass ihnen künftig Werbeblocks dazugeschaltet werden. Wollen sie Disney Plus weiterhin werbefrei nutzen, bleibt ihnen nichts übrig, als auf die teurere Premium-Variante zu wechseln.

Hier in Deutschland kostet Disney Plus derzeit 8,99 Euro monatlich, was bereits etwas teurer ist als die US-Variante. (7,99 Dollar entsprechen circa 7,72 Euro)

Auch bei Amazon Prime und Netflix wird es Werbung geben

Der Streaming-Konkurrent Amazon Prime hat kürzlich seine große Preiserhöhung angekündigt, dafür aber auch ein kostenloses Programm namens Freevee gestartet, das als Alternative mit Werbeblöcken funktioniert.

Netflix wiederum hat ebenfalls eine Abo-Version mit Werbung angekündigt, die zwar nicht kostenfrei, aber zumindest etwas günstiger sein wird als der bisherige Standardpreis.

Hardware-Kollege Alex hat jedenfalls genug von Streaming-Diensten. Er erzählt euch in seiner Kolumne, weshalb er Disney Plus, Amazon und Netflix den Rücken gekehrt hat:

Peter wiederum sieht das ganze noch etwas positiver. Er hat sein Disney Plus Abo wegen genau 6 Filmen und Serien noch nicht gekündigt.

Was ist eure Meinung zum neuen Preismodell? Sollte es auch nach Europa kommen, werdet ihr Disney Plus mit Werbung schauen, zur Premium-Variante greifen oder euer Abo ganz kündigen? Erzählt uns eure Gedanken in den Kommentaren!