Disney Plus sägt beliebte TV-Serie nach nur einer Staffel ab - doch es gibt noch Hoffnung

American Born Chinese vermischt eine Coming-of-Age-Story mit Elementen aus der chinesischen Mythologie. (Bildquelle: Disney Plus)

Während manche Serien-Dauerbrenner kaum ein Ende nehmen wollen, werden andere schon sehr frühzeitig aus den verschiedensten Gründen abgesetzt. So ergeht es offenbar auch der Serie American Born Chinese, die laut Informationen von Variety schon nach der ersten Staffel nicht mehr fortgesetzt werden soll.

Kritischer Erfolg, aber ein Flop?

American Born Chinese erzählt die Geschichte des US-amerikanischen Schülers Jin Wang (Ben Wang), der als Sohn taiwanesischer Einwanderer mit seiner Identität auseinandersetzen muss. Als er den Austauschschüler Wei-Chen (Jimmy Liu) kennenlernt, ändert sich jedoch alles. Denn dieser entpuppt sich als Sohn des legendären Sun Wukong, einer bekannten Figur aus der chinesischen Mythologie. Jin wird alsbald in einen Kampf zwischen übernatürlichen Kräften hineingezogen.

Bei Rotten Tomatoes konnte American Born Chinese die allermeisten Kritiker überzeugen, und wurde auch von den Zuschauerinnen und Zuschauern sehr positiv aufgenommen. Der Grund für die Absetzung der Serie sind laut Variety wohl die eher enttäuschenden Zuschauerzahlen.

Geht es doch noch weiter?

Die Produzenten der Serie wollen aber wohl noch nicht aufgeben: Stattdessen plant man, die Serie nun bei anderen Streamingdiensten zu bewerben, in der Hoffnung, dass sie doch noch fortgesetzt werden kann. Ob dieser Plan aufgeht, wird sich wahrscheinlich in der nächsten Zeit zeigen.

Seid ihr auf der Suche nach weiteren spannenden Neuigkeiten aus der Welt der Filme und Serien? Oder sucht ihr nach der Absetzung von American Born Chinese nach guten Tipps für das nächste Wochenende?

