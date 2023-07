Der Disney-Boss macht eine überraschende Ankündigung: Weniger Marvel, weniger Star Wars

Weinger Marvel und Star Wars für alle. Quelle des Originalbildes: The Walt Disney Company.

2009 wurden die Filmrechte für Marvel und 2012 für Star Wars für jeweils vier Milliarden US-Dollar von dem Mickey-Maus-Konzern Disney aufgekauft. Beide Franchises wurden erfolgreich weitergeführt und wuchsen zu zwei absoluten Geldmaschinen heran. Trotzdem möchte man dessen Produktionen nun stark herunterfahren.

Es ist einfach zu teuer

Als Folge des riesigen Erfolges wurden wir in den vergangenen Jahren mit Filmen und Serien überschwemmt. Doch während die Anzahl der Produktionen anstieg, wurden die Fans, zumindest im Falle von Marvel, zunehmend unzufriedener. Der Mega-Blockbuster Ant-Man and the Wasp: Quantumania zum Beispiel, der die fünfte Phase einläuten sollte, konnte an den Kinokassen nicht mal 500 Million US-Dollar einspielen, was in Anbetracht der Produktions- und Werbekosten zu wenig ist.

Auch anderweitig läuft es bei Disney zurzeit weniger gut, weswegen der Konzern nun sparen will. Das konnte man zum Beispiel spüren, als kurzfristig über 100 Eigenproduktionen vom eigenen Streaming-Dienst entfernt wurden, um Steuern zu sparen. Disney-Chef Bob Iger sagte zu den Sparmaßnahmen, dass man weniger für die einzelnen Produktionen ausgeben wolle und auch insgesamt weniger produzieren werde.

Marvel-Fans werden das Vorhaben noch in der fünften Phase zu spüren bekommen, obwohl ursprünglich noch 2024 die sechste Phase eingeleitet werden sollte.

Star-Wars-Fans sind von den Maßnahmen dem aktuellem Anschein nach vorerst weniger stark betroffen. Die Serien Ahsoka, The Acolyte und Skeleton Crew werden auf jeden Fall wie geplant produziert und voraussichtlich auch ausgestrahlt. Außerdem sollen bis 2026 noch zwei Kinofilme erscheinen. Spätestens danach muss aber mit Kürzungen gerechnet werden.

In diesem Trailer zu Ahsoka könnt ihr schon mal einen Blick darauf werfen, was euch als nächstes im Universum von Star Wars erwartet:

2:11 Ahsoka: Neuer Trailer bereitet auf den Start der Star Wars-Serie vor - und enthüllt endlich Thrawn

