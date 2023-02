Disney Plus im März 2023: Alle neuen Filme und Serien im Überblick

Wie jeden Monat erweitert der Streamingdienst Disney Plus seine Bibliothek um weitere Filme und Serien. Im März 2023 geht es für Star-Wars-Fans endlich mit einer neuen Serienstaffel weiter. Wir listen euch alle Neuerscheinungen übersichtlich auf. Falls ihr schon länger nicht mehr den Fernseher angeschaltet habt, findet ihr bei uns natürlich auch alle neuen Serien und Filme, die im Februar aufschlagen:

Highlight im März 2023: The Mandalorian, Staffel 3

2:36 The Mandalorian: Serien-Recap bringt euch vor Staffel 3 auf den aktuellesten Stand

Nach der packenden Andor-Serie geht es gleich ab dem 1. März 2023 in einer anderen Epoche mit dem Krieg der Sterne weiter. The Mandalorian kehrt mit Staffel 3 des Abenteuers von Din Djarin (Pedro Pascal) und Grogu zurück. Nach den Ereignissen von The Book of Boba Fett ist der Kopfgeldjäger wieder mit seinem Ziehkind vereint und macht sich auf den Weg nach Mandalor.

Dort will er die Vergebung seiner Gruppe von Mandalorianern erhalten, die ihn in Staffel 2 verstoßen hatten. Doch anscheinend wird auch das ehemalige Imperium zu einer immer größeren Bedrohung, mit der sich Din Djarin irgendwann auseinandersetzen muss.

Neben einer Menge Mandalorianern werden in Staffel 3 auch Greef Karga (Carl Weathers) und Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff) erneut auftreten. Ob es auch zu einem Wiedersehen mit Luke Skywalker (Mark Hamill) oder Ahsoka Tano (Rosario Dawson) kommt, bleibt aber noch offen. Wenn ihr wissen wollt, welche Star-Wars-Serien noch in den Startlöchern stehen, dann seht euch unsere Übersicht an:

Neue Filme bei Disney Plus im März 2023

Ab 1. März:

Fleishman Is In Trouble (Star)

Ab 3. März:

Finding Michael (Star)

Ad Astra - Zu den Sternen (Star)

The Punisher: War Zone (Marvel)

Frauen - Vom Mut die Welt zu verändern (National Geographic)

Ab 17. März:

Boston Strangler (Star)

Bono & The Edge: A Sort of Homecoming, with David Letterman (Disney)

The Punisher (Marvel)

Ab 24. März:

Niemandsland - The Aftermath (Star)

Ab 31. März:

Rye Lane (Star)

Neue Serien bei Disney Plus im März 2023

Ab 1. März:

Abbott Elementary, Staffel 2 (Star)

Little Demon, Staffel 1 (Star)

Hitlers Schlachtfeld vor Amerika, Staffel 1 (National Geographic)

Hilfe, ich wurde gebissen!, Staffel 1 (National Geographic)

What We Do in the Shadows, Staffel 3 (Star)

Ab 8. März:

NYPD Blue, Staffel 10 (Star)

Peppa Wutz, Staffel 1-6 (Star)

Ab 15. März:

Mach den Unterschied mit Robin Roberts, Staffel 2 (Disney)

Ab 22. März:

Grown-ish, Staffel 5 (Star)

Der Bergdoktor, Staffel 15 (Star)

Schmugglern auf der Spur, Staffel 3 (National Geographic)

Ab 30. März:

RapCaviar präsentiert, Staffel 1 (Star)

Ab 31. März:

Dr. Doogie Kamealoha, Staffel 2 (Disney)

Sind im März 2023 neue Serien oder Filme dabei die ihr unbedingt sehen wollt? Oder könnt ihr vielleicht eine Empfehlung für eine der Neuerscheinungen aussprechen? Schreibt es gerne in die Kommentare!