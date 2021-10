Ne auf Disney Plus im November 2021: Alle Filme und Serien

Welche neuen Filme und Serien landen im November 2021 auf Disney Plus? In unserer monatlichen Übersicht liefern wir euch wie gewohnt eine praktische Übersicht und stellen euch zwei Highlights des neuen Programms vor. Vor allem Marvel-Fans dürften auf ihre Kosten kommen, sobald Shang-Chi und Hawkeye auf dem Streamingdienst landen.

Aber auch abseits des Marvel Cinematic Universe gibt es mit Jungle Cruise und der zweiten Staffel The World According to Jeff Goldblum spannenden neuen Content, der einige Abonnenten interessieren dürfte. Doch werft am besten selbst einen Blick auf alle neuen Filme und Serien, die im November 2021 auf Disney Plus erscheinen.

Die Highlights auf Disney+ im November 2021

Shang-Chi: Schon kurz nach seinem Kinostart am 2. September landet Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings bereits am 12. November 2021 im Programm von Disney Plus. Solltet ihr den neuesten Helden des Marvel Cinematic Universe bisher verpasst haben, dann habt ihr zu dem Termin die beste Möglichkeit aufzuschließen - immerhin startet mit Eternals der nächste Film schon am 4. November auf der großen Leinwand.

Falls ihr wissen wollt, wer Shang-Chi überhaupt ist, wie gut der neue Film trotz altbekanntem Origin-Story-Konzept ausfällt und warum uns Schauspieler Tony Leung einen der besten Schurken des MCU beschert, werft ihr am besten einen Blick in unsere Filmkritik. Wir verraten euch, wie der Film dank seiner Kampfszenen ein kleines Highlight des Marvel-Kinos geworden ist:

Hawkeye: Nach WandaVision, Loki und What If…? startet am 24. November mit Hawkeye die nächste TV-Serie des Marvel Cinematic Universe auf Disney Plus. Und diesmal bekommt Clint Barton a.k.a. Hawkeye (Jeremy Renner) sein längst überfälliges Solo-Abenteuer spendiert - auch wenn er nicht lange alleine bleiben wird.

Die Serie, basierend auf dem beliebten Comic My Life as a Weapon, wird das MCU nämlich um Kate Bishop (Hailee Steinfeld) erweitern - in der Vorlage Bartons Nachfolger und der »neue Hawkeye«. Die wichtigsten Infos zu Hawkeye und allen weiteren geplanten Marvel-Projekte für Disney Plus bekommt ihr übrigens in unserer großen Übersicht.

Disney+ Day mit Neuigkeiten zu Marvel und Star Wars: Am Freitag, den 12. November 2021 findet außerdem der sogenannte Disney+ Day statt. Zu diesem Termin landen nicht nur einige ausgewählte neue Filme und Serien beim Streamingdienst, ebenso soll es exklusive Ausblicke auf die Zukunft von Star Wars und Marvel geben.

Was konkret gezeigt wird, ist nicht bekannt. Da es sich bei Star Wars zumindest teilweise um den Kopfgeldjäger Boba Fett drehen soll, halten wir einen Release des ersten Trailers zu The Book of Boba Fett für sehr wahrscheinlich. Immerhin startet dessen Serie bereits am 29. Dezember 2021 auf Disney Plus.

Alle neuen Filme auf Disney+ im November 2021

Ab Freitag, 5. November 2021

Das erstaunliche Leben des Walter Mitty

Face/Off - Im Körper des Feindes

Garden State

Spiel auf Zeit

Teufelskreis Alpha

Die Bergung der Costa Concordia

Erdbeben am Mount Everset

Jaguar vs. Krokodil

JFK - Weg einer Ikone

Ab Freitag, 12. November 2021

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Ciao Alberto

Nicht schon wieder allein zu Haus

Jungle Cruise

Les Mans 66 - Gegen jede Chance

Road to Perdition

Ab Freitag, 19. November 2021

Hidden Figures - Unerkannte Heldinnen

Zwischen zwei Leben

Krieg gegen Drogen

Mammoths Unearthed

Mann gegen Löwe

Million Dollar Moon Rock Heist

The Next Mega Tsunami

Ab Mittwoch, 24. November 2021

Becoming Costeau

Ab Donnerstag, 25. November 2021

The Beatles: Get Back - Teil 1

Ab Freitag, 26. November 2021

Black Swan

Déjà Vu - Wettlauf gegen die Zeit

Flightplan - Ohne jede Spur

Golden Twenties

Hollywoodtürke

Kevin - Allein gegen alle

The Day after Tomorrow

The Beatles: Get Back - Teil 2

Rivalen: Löwen vs. Büffel

Ab Samstag, 27. November 2021

The Beatles: Get Back - Teil 3

Alle neuen TV-Serien auf Disney+ im November 2021

Ab Mittwoch, 3. November 2021

Dr. Doogie Kamealoha - Staffel 1, Episode 9

The Premise - Staffel 1, Episode 1 und 2

Grown-Ish - Staffel 4, Episode 8

Reservation Dogs - Staffel 1, Episode 5

The Greath North - Staffel 1, Episode 7

Y: The Last Man - Staffel 1, Episode 9

Bob’s Burgers - Staffel 11, Episode 11

Dollface - Staffel 1

Mayans M.C. - Staffel 1 und 2

Aussteiger: Freiheit ist alles - Staffel 1 bis 3

Space Shuttles: Erfolge und Tragödien - Staffel 1

Ab Mittwoch, 10. November 2021

Dr. Doogie Kamealoha - Staffel 1, Episode 10

Y: The Last Man - Staffel 1, Episode 10

Grown-Ish - Staffel 4, Episode 9

Reservation Dogs - Staffel 1, Episode 6

The Greath North, Staffel 1, Episode 8

The Premise - Staffel 1, Episode 3

Bob’s Burgers - Staffel 11, Episode 12

Last Man Standing - Staffel 8

- Spidey und seine Super-Freunde - Staffel 1

Mrs. America - Staffel 1

The Glades - Staffel 1-4

Das Jahrhundert der Züge - Staffel 1

Raubtier ohne Beute - Staffel 1

Ab Freitag, 12. November 2021

Disney Verschlungene Wege - Staffel 1

Olaf präsentiert - Staffel 1

The World According to Jeff Goldblum - Staffel 2, Episoden 1 bis 5

Dopesick - Staffel 1, Episode 1 und 2

Die Simpsons Short

Ab Mittwoch, 17. November 2021

Marvel Studios: Gemeinsam unbesiegbar - The Making of Black Widow

Dopesick - Staffel 1, Episode 3

Reservation Dogs - Staffel 1, Episode 7

The Great North - Staffel 1, Episode 9

The Premise - Staffel 1, Episode 4

Bob’s Burgers - Staffel 11, Episode 13

Die 90er: Auf dem Weg ins Millennium

Snowfall - Staffel 4

Micky Maus: Spielhaus - Staffel 1

Auf den Spuren verfluchter Orte - Staffel 1

World’s Deadliest: Jaws and Sins - Staffel 1

No Man Left Behind - Staffel 1

Ab Mittwoch, 24. November 2021

Hawkeye - Staffel 1, Episode 1 und 2

Marvel Studios: Gemeinsam unbesiegbar - The Making of What If

Reservation Dogs - Staffel 1, Episode 8

The Great North - Staffel 1, Episode 10

The Choe Show - Staffel 1

Dopesick - Staffel 1, Episode 4

The Premise - Staffel 1, Episode 5

Bob’s Burgers - Staffel 11, Episode 14

Deep State - Staffel 1 und 2

Auf welche neuen Filme und Serien für Disney Plus im November 2021 freut ihr euch besonders? Teilt uns euer persönliches Highlight in den Kommentaren mit!