Divinity: Fallen Heroes setzt die Geschichte von Divinity: Original Sin 2 mit all den bekannten Helden aus dem Rollenspiel fort: Zusammen mit Fane, Malady, dem Roten Prinzen, Lohse und Co. tretet ihr gegen die Bloodless an, unheimliche Knochenwesen.

Wenn ihr jetzt aber auf einen vollwertigen Rollenspiel-Nachfolger gehofft habt, müssen wir euch enttäuschen: Fallen Heroes ist ein Spin-off der Reihe und ändert dabei auch sein Genre. Statt typisches Rollenspiel bekommt ihr mit Fallen Heroes ein Rundentaktik-Spiel, das in Teilen an XCOM erinnert.

Als Basis dient euch das Schiff Lady Vengeance. Zwischen den Kämpfen stellt ihr eure Truppen zusammen, entscheidet euch für unterschiedliche Klassen wie Heiler oder Magier und verbessert die Lady Vengeance, um neue Angriffe und Fähigkeiten - insgesamt gibt es 200 Stück - freizuschalten. Einen simultanen Koop-Modus gibt es ebenfalls, allerdings nur für zwei statt vier Spieler.

Ein interessanter Kniff: Im Laufe der Kampagne, die aus 60 Missionen besteht, trefft ihr Entscheidungen, die euer Verhältnis zu den anderen Teammitgliedern beeinflusst. Fällt die Moral zu weit ab, kehren euch die Kämpfer den Rücken zu.

Neu sind zudem einige Schusswaffen wie Pistolen und Gewehre sowie ein neuer Untergrund namens Sulfurium, der die Positionierung der Helden beeinflusst.

Divinity: Fallen Heroes erscheint 2019 für PC und weitere Plattformen. Unter diesem Absatz seht ihr den Ankündigungstrailer.