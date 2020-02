Eine Woche vor dem Release der neuen Erweiterung Warlords of New York kehren Spieler von The Division 2 in die Expedition Kenly College zurück. Am 25. Februar 2020 öffnet das Gelände erneut seine Pforten für alle Spieler. Der neue DLC folgt dann am 3. März.

In Kenly College wartet das exotische Gewehr »Diamondback« darauf, erspielt zu werden. Wer also die Expedition abschließt, sprich alle drei Missionen auf dem Universitätsgelände bewältigt, bekommt das Diamondback als Belohnung.

Kenly College is opening it's doors again on Tuesday 25th! Complete all three investigation areas to get your hands on the Diamondback Exotic! pic.twitter.com/ENsIHI40fF — The Division 2 (@TheDivisionGame) February 23, 2020

Mit Warlords of New York kehrt The Division 2 an den Schauplatz des Vorgängers zurück, präsentiert aber im Unterschied zum winterlichen Manhattan eine komplett neue, sommerliche und von einem Sturm verwüstete Spielwelt. Wenn ihr wissen wollt, was der Open-World-DLC noch für euch bereithält, schaut euch unser Vorschau-Video an:

So funktioniert Kenly College

Mit der Expedition Kenly College stellte Division 2 im letzten Sommer ein neues Format vor, das sich ein Stück weit vom simplen linearen Aufbau der anderen Missionen in Division 2 unterscheidet. Auf dem Campus von Washington DC wird etwas Detektivarbeit von euch verlangt.

Kenly College ist in drei Untersuchungen unterteilt, die wiederum in mehrere kleinere Abschnitte unterteilt sind. Ihr müsst hier also nicht nur gegen Gegner kämpfen, sondern auch eine Reihe von Logik-Rätseln lösen, um weiterzukommen. Habt ihr eine Untersuchung erfolgreich abgeschlossen, öffnet sich die nächste. Nach allen dreien bekommt ihr Zugang zu einem Raum voller Belohnungen, darunter das Diamondback-Gewehr.

Auch passionierte Sammler in The Division 2 kommen bei Kenly College auf ihre Kosten. Schließlich gibt es eine Menge Audiologs und Trophäen zum Sammeln. Aber auch eine eigene Mastery, also Belohnungen für das Spielen in verschiedenen Schwierigkeitsgraden, ist verfügbar.