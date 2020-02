The Division 2 kehrt in neuem DLC nach New York zurück

Am Abend des 11. Februar 2020 wird Ubisoft in einem Livestream genaue Details verraten, wie es mit Tom Clancy's The Division 2 in Zukunft weitergehen wird.

Ein wichtiger Teil dieser Ankündigung ist nun allerdings schon im Vorfeld durchgesickert: The Division 2 bekommt eine große, kostenpflichtige Erweiterung namens Warlords of New York.

The Division kehrt nach New York zurück

Auf Reddit veröffentlichten Fans nun die geleakten Informationen, die sie, laut eigenen Angaben, mit einem API Scrubber direkt aus dem Xbox Store gezogen haben.

Neben einigen Bildern wurde auch der komplette Beschreibungstext des Store-Eintrags veröffentlicht. Wir haben ihn für euch auf Deutsch übersetzt:

"New York ist in Gefahr. Aaron Keener, ein ehemaliger Division-Agent der zum Schurken wurde, hat die Kontrolle über Lower Manhatten übernommen, unterstützt von vier ergebenen und hochqualifizierten Leutnants. Sie wurden von der Division ausgebildet, lehnen jedoch ihre Ideale ab und sind jetzt die höchste Autorität in der Stadt und die gewaltigste Streitmacht, mit der die Agenten je konfrontiert wurden."

Folgende Features soll die Erweiterung den Leaks zufolge bieten:

Eine packende neue Geschichte, in der du deinen Erzfeind jagst.

Ein Level-30-Boost, mit dem ihr direkt in die Kampagne von Warlords of New York einsteigen könnt.

Eine neue, offene Welt in New York

Ein überarbeitetes Fortschrittssystem mit einer Erhöhung des Level-Cap auf 40

Neue taktische Optionen: Exotics, Ausrüstungen und Fähigkeiten

Ein erweitertes Endgame, inklusive thematischen, dreimonatigen Seasons.

Außerdem soll eine Ultimate Edition erscheinen, die zusätzlich zum benötigten Basisspiel einige Extras enthält: Neben einigen Kosmetik-Items soll sie acht exklusive Missionen und sofortigen Zugang zu allen sechs Endgame-Spezialisierungen liefern.

Warlords of New York wird allerdings nicht die erste Rückkehr nach New York, dem Handlungsort des ersten The Division, sein: Wie der Trailer zum dritten kostenlosen DLC zeigt, verschlägt es die Spieler noch im Februar 2020 nach Coney Island:

Wann Warlords of New York genau erscheint, ist noch nicht bekannt: Der Leak erwähnt jedoch, dass man Pre-Order-Boni erhält, wenn man die Erweiterung bis zum 3. April 2020 vorbestellt. Ein genaues Release-Datum erfahren wir voraussichtlich in Ubisofts Livestream und sobald wir mehr wissen, liefern wir euch alle Infos und Neuigkeiten auf GameStar.de.