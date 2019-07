Division 2: Raid-Matchmaking & neue TU5-Missionen auf Testservern

Ubisoft hat die Testserver (PTS) von The Division 2 angeschmissen und stellt Spielern einige Inhalte des im Juli erscheinenden Title Update 5 zum Ausprobieren zur Verfügung. Wer The Division 2 besitzt, kann den separaten Build über Uplay herunterladen und die neuen Expeditionen Probe spielen.

Gute Nachrichten für Raider: Der Raid Operation Dunkle Stunden bekommt einen neuen einfacheren Entdecker-Schwierigkeitsgrad. Dieser Modus bietet Matchmaking. Allerdings bleiben euch die exotischen Drops wie das Sturmgewehr Eagle Bearer und die Gear Sets im Discovery-Mode vorenthalten.

Gleichzeitig veröffentlichte Entwickler Massive auch einen Zeitplan. Denn nicht alle Inhalte werden gleichzeitig spielbar sein, vielmehr möchten die Entwickler einzelne Aspekte auf ihre Funktion überprüfen. Der folgende Plan zeigt, was zu welchem Zeitpunkt spielbar ist:

Der Zeitplan zum Division-2-Testserver

1. Juli - Der PTS ist live. Story-Missionen »Manning National Zoo« und »Camp White Oak« sind verfügbar.

- Der PTS ist live. Story-Missionen »Manning National Zoo« und »Camp White Oak« sind verfügbar. 3. Juli - Schwierigkeitsgrad »Entdeckungsmodus« für den Raid auf den Washington National Airport. Für diese Schwierigkeit wird Matchmaking angeboten. Gear Sets sowie das Exotic Eagle Bearer sind nicht im Beutepool für den Discovery-Modus enthalten.

- Schwierigkeitsgrad »Entdeckungsmodus« für den Raid auf den Washington National Airport. Für diese Schwierigkeit wird Matchmaking angeboten. Gear Sets sowie das Exotic Eagle Bearer sind nicht im Beutepool für den Discovery-Modus enthalten. 5. Juli - Der erste Ort eines Expeditions-Standortes wird verfügbar sein. Am 6. Juli wird der zweite Standort derselben Anlage für Spieler geöffnet. Der dritte Standort wird am 7. Juli eröffnet und komplettiert die Expeditionsfläche. Spieler können zu vorherigen Positionen zurückkehren, wenn neue geöffnet werden.

- Der erste Ort eines Expeditions-Standortes wird verfügbar sein. Am 6. Juli wird der zweite Standort derselben Anlage für Spieler geöffnet. Der dritte Standort wird am 7. Juli eröffnet und komplettiert die Expeditionsfläche. Spieler können zu vorherigen Positionen zurückkehren, wenn neue geöffnet werden. 8. Juli - Diese Phase konzentriert sich auf das Balancing der Ausrüstung, die Skill-Builds und die Einführung von zwei neuen Exotics: dem Diamondback-Gewehr und den BTSU-Datagloves.

- Diese Phase konzentriert sich auf das Balancing der Ausrüstung, die Skill-Builds und die Einführung von zwei neuen Exotics: dem Diamondback-Gewehr und den BTSU-Datagloves. 10. Juli - Der PTS endet.

Alle Änderungen in TU5: Auf der zweiten Seite dieser Meldung findet ihr die PTS-Patch-Notes zu Title Update 5 für The Division 2.

Hier dagegen lest ihr, wie Title Update 5 für Division 2 die Skill-Builds stärken will, ohne die DPS-Builds zu schwächen. Außerdem bekommen Spieler eine Taschenlampe als Pistolen-Mod. Und in dieser Meldung erfahrt ihr, was genau die neuen Expeditionen in Division 2 eigentlich sind.