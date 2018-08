Vor zwei Jahren feierte Benedict Cumberbatch (Sherlock, Hobbit-Trilogie) als neuer Superheld in der Comic-Verfilmung Doctor Strange sein erfolgreiches Debüt im Marvel Cinematic Universe. Seitdem gibt es zahlreiche Spekulationen über eine Fortsetzung, doch konkrete Pläne gab es bisher noch nicht.

Das hat sich wohl inzwischen geändert: Wie die britische Zeitung Mirror erfahren haben möchte, verhandelt Benedict Cumberbatch derzeit über eine Rückkehr als Dr. Stephen Strange in einem geplanten Sequel. Dem Bericht nach soll die Produktion von Doctor Strange 2 bereits im nächsten Jahr an den Start gehen. Damit würde ein Kinostart im Jahr 2020 wohl nichts im Wege stehen.

Jedoch konnten die Gerüchte noch nicht offiziell bestätigt werden. Vielmehr hält sich Marvel vor dem Kinostart von Avengers 4 im nächsten Frühjahr bekannterweise bedeckt, was die Ankündigung von weiteren Superheldenfilmen angeht. Das hat auch einen triftigen Grund, schließlich sollen die Fans nach dem Cliffhanger von Avengers: Infinity War über das Schicksal der vielen Superhelden im Unklaren gehalten werden, um unnötige Spoiler zu vermeiden. Spider-Mans Rückkehr stand schon vorher fest.

Für das Gerücht zu Doctor Strange 2 spricht jedoch eine frühere Aussage von Marvel-Chef Kevin Feige:

"[...] Nehmen wir [Doctor] Strange. Wann immer wir einen weiteren Strange-Film machen, den wir machen werden, wird er einige Jahre nach dem ersten Strange erscheinen - und doch ist er ein großer Teil von Infinity War."

Konkrete Details auch zur weiteren Besetzung von Doctor Strange 2 gibt es noch nicht. Unklar ist auch, wer als Regisseur in Frage kommen könnte.

Doctor Strange 2: Mehr Geld für Benedict Cumberbatch?

Stattdessen birgt der Bericht von Daily Mirror ein interessantes Detail zur Benedict Cumberbatchs Besetzung. Angeblich verhandelt Benedict Cumberbatch um eine deftige Gehaltserhöhung im Vergleich zu seinen letzten Marvel-Auftritten.

So soll seine Gage für das Sequel auf rund 9,6 Millionen Dollar belaufen, während er für den ersten Film angeblich nur 3,2 Millionen Dollar erhielt. Das sind jedoch Peanuts im Vergleich zu den angeblich rund 200 Millionen Dollar für seinen Kollegen Robert Downey Jr. als Tony Stark aka Iron Man allein für seinen Auftritt in Avengers: Infinity War und Avengers 4 zusammen. Ob an den vielen Gerüchten etwas wahres dran ist, wird sich zeigen.