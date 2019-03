Bethesda hat angekündigt an der E3 2019 teilzunehmen und nimmt dabei frühere Leaks auf die Schippe. Unter anderem wird es auf der Messe in Los Angeles mehr Informationen zu Doom Eternal geben. Des Event wird zudem Live gestreamt werden.

Auf der offiziellen Seite fordert euch der Publisher dazu auf, über die kommende Präsentation zu spekulieren und auch die Webseite von Walmart Canada zu aktualisieren. Hier spielt Bethesda auf frühere Leaks an, bei denen unter anderem der Release von Rage 2 vorweg genommen wurde.

Start speculating! Refresh @WalmartCanada. Most importantly… save the date! #BE3 is coming on Sunday, June 9th (5:30 PM PT).



More details -- including registration -- are coming soon. Can't attend? We will be streaming the whole thing live! #E3 https://t.co/6No81maSXz pic.twitter.com/EIMQjznqsT