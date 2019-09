Doom wird mit Wodka beworben, der aus echtem Knochenmark gemacht ist

Für manche Promoaktionen scheuen Publisher keine Kosten und Mühen. Für Sea of Thieves hat sich ein Stuntman aus einer Kanone schießen lassen und brach dabei sogar einen Weltrekord. Für Fortnite hat Epic einen riesigen Burger in die Wildnis gestellt und Lama-Statuen auf der ganzen Welt verteilt.

Und Bethesda? Die haben als Werbegag für Doom Eternal einen Wodka aus Knochenmark destillieren lassen. Der sogenannte Doom Bone Vodka kostet 45 Pfund pro 700ml-Flasche (etwa 50 Euro) und wird von Rebel Distillers vertrieben. Auf ihrer Website schreibt der Hersteller:

"Doom ist eine Welt aus Flammen und Dämonen, ein Grillplatz voller Action. Dieser Wodka nutzt zum weltweit ersten Mal Knochen aus der weltbekannten Metzgerei »The Ginger Pig«."

We’ve teamed up with @rebeldistillers to create DOOM Bone Vodka – for more information click here https://t.co/EZMIJRFoO8 pic.twitter.com/fZ7zEhT4QA — Bethesda UK (@Bethesda_UK) September 6, 2019

Wie stellt man Knochenmark-Wodka her?

Laut der Website The Spirits Business basiert der Drink auf einem Weizenspiritus. Das Knochenmark wird aus Rinderknochen gewonnen, die vorher geröstet und geräuchert werden. Anschließend wird das Mark in neutralem Kronalkohol aufgeweicht. Zum Schluss wird der Wodka unter niedrigen Temperaturen in einem Vakuum destilliert.

Das Ergebnis schmecke am Anfang trocken und erdig am Gaumen, entwickelt sich anschließend zu einem würzigen und butterartigen Gefühl auf der Zunge und endet auf einer rauchig-pfefferigen Note, so die Beschreibung des Herstellers.

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass Bethesda einen Spiritus zum Start eines Spiels anbietet. Zu Fallout 76 präsentierte der Publisher und Entwickler Nuka Dark Rum - auch wenn der offenbar nicht besonders gut schmeckt. Doom Eternal erscheint am 22. November 2019.

