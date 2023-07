Das Brettspiel des Jahres 2023 basiert auf einem Steam-Hit mit 97 Prozent positiven Reviews

Dorfromantik räumt einen der wichtigsten Brettspielpreise ab.

Dorfromantik hat 2021 gleich zweimal den Deutschen Computerspielpreis eingeheimst. Jetzt kann es sich eine neue Holztrophäe ins Regal stellen: Die Brettspiel-Version gewann in Berlin den Titel Spiel des Jahres 2023 .

Was bietet das Brettspiel?

Das Grundprinzip kennt ihr höchstwahrscheinlich schon aus der gleichnamigen digitalen Version: Ihr legt kleine Hexagonplättchen aneinander und erschafft damit eine Map voller Häuschen, Schienen, Flüssen, Wäldern und so weiter. Im Lauf des Spiels schaltet ihr immer neue Bauteile frei.

Das Ergebnis sieht immer richtig hübsch aus, ohne dass ihr dafür euren Kopf zerbrechen müsst. Dorfromantik ist damit ein perfektes entspanntes Spiel für den Feierabend, wenn ihr einfach ein bisschen puzzlen wollt.

12:31 Dorfromantik - Test-Video zur Release-Version 1.0 - Test-Video zur Release-Version 1.0

Auch als Brettspiel bleibt es gemütlich, ihr spielt zusammen mit bis zu fünf Freunden, legt eine Karte aus kleinen Plättchen und versucht zum Beispiel, eine möglichst lange Schienenstrecke zu erschaffen. Für solche erfüllten Mini-Herausforderungen gibt’s Punkte, mit denen ihr dann neue Plättchen bekommt.

Die Brettspielversion kostet standardmäßig 40 Euro und ist aktuell beim Herausgeber Pegasus Spiele vergriffen, wohl aufgrund der hohen Nachfrage. Allerdings soll bald Nachschub kommen. Bei thalia und anderen Händlern bekommt ihr Dorfromantik teils sogar günstiger.

Ab sofort wird auf die Verpackung der rote Pöppel (das heißt wirklich so) gedruckt, der es als »Spiel des Jahres« erkennbar macht.

Die Entwickler freuen sich auch bei Steam über die Auszeichnung und bedanken sich in einem Blog-Eintrag für die Unterstützung der treuen Fans. Außerdem verraten sie, dass eine Erweiterung für das Brettspiel in Arbeit ist: Dorfromantik - Das Duell , in dem zwei Teams gegeneinander wettbauen. Diese Erweiterung wird auch als Standalone spielbar sein.

Dorfromantik ist längst nicht das einzige Videospiel, das zum Brettspiel wird (oder umgekehrt, wie im Fall von Gloomhaven):

Interessieren euch Brettspiele grundsätzlich und wenn ja: Wie gefällt euch das gemütliche Dorfromantik in seiner physischen Form? Habt ihr andere Favoriten? Teilt sie gerne in den Kommentaren mit uns, besonders unser Chefredakteur Heiko ist ja selbst begeisterter Brettspiel-Fan und freut sich sicher über eure Meinungen und Tipps!