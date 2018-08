Valve liefert zwei neue Helden für das MOBA Dota 2, einer heißt Grimstroke und ist sofort verfügbar und der andere heißt Mars und kommt im Winter 2018. Im Trailer seht ihr beide Champions, wobei Mars nur kurz angeteasert wird. Mehr als der an einen römischen Krieger erinnernde Stil (»Mars« ist der Kriegsgott im alten Rom) und seine offensichtliche Fähigkeit, Verstärkung zu rufen, ist über Mars noch nicht bekannt.

Etwas auskunftsfreudiger ist das Video über den neuen Dota-2-Helden Grimstroke, auch auf der offiziellen Website von Dota 2 gibt es Informationen. Der neue Held ist ein auf Intelligenz basierter Ranged Hero und spezialisiert als Nuker und Offensiv-Support.

Zur Hintergrundgeschichte: Grimstroke wurde er als Beschützer seines Volkes erzogen, ließ jedoch bereitwillig zu, dass seine gesamte Rasse geopfert wurde. Sie lebt jetzt weiter, durch Magie in Tintenform verwandelt und für immer gebunden an seine Waffe, einen überdimensionierten Pinsel.

Dota 2: TI8 - OG gewinnt Weltmeisterschaft und über 11 Millionen US-Dollar

Die Fähigkeiten von Grimstroke

Stroke of Fate

Grimstroke malt mit seinem Pinsel einen Pfad aus Tinte, der Feinde schädigt und verlangsamt. Der Schaden steigt mit jedem Gegner, den die Tinte trifft.

Phantom's Embrace

Grimstroke befiehlt einem Phantom, sich an seinen Feind zu klammern, ihm Schaden zuzufügen und ihn zum Schweigen zu bringen. Wenn das Phantom die Latch-Dauer überlebt, fügt es dem Opfer schweren Rend-Schaden zu und setzt die Abklingzeit von Phantom's Embrace zurück.

Ink Swell

Grimstroke bedeckt sich selbst oder einen Verbündeten mit Tinte, bringt das Ziel zum Schweigen und gewährt gleichzeitig Bonusgeschwindigkeit und Immunität gegen Angriffe. Die Tinte beschädigt Gegner in der Nähe im Laufe der Zeit, bevor sie platzt und eine bestimmte Menge Schaden und Betäubung extra verursacht, je nachdem, für wie viel Schaden sie auf dem Weg verantwortlich ist.

Soul Bind

Grimstroke bindet einen gegnerischen Helden an den nächsten gegnerischen Helden in Reichweite und hindert ihn daran, sich vom anderen zu entfernen. Zaubersprüche, die einen der beiden Helden treffen, wirken sich auf beide aus. Wenn die Bindung unterbrochen wird, bevor sie abläuft, wird das ursprüngliche Ziel wieder an den nächsten gegnerischen Helden in Reichweite gebunden.

Dota 2 - Screenshots ansehen